Settimana dopo settimana stiamo imparando a conoscere sempre di più la prima BMW M3 Touring di sempre. La super famigliare verrà svelata ufficialmente solo in estate, ma la Casa bavarese continua a tenere alte le aspettative degli appassionati.

In un nuovo video, i “padri” della M3 Touring spiegano com’è nata la loro creatura e quali sfide hanno dovuto affrontare per farla diventare realtà.

L’idea e il prototipo

Christian Karg e Hubert Weichselbaumer: è a loro due che si deve la nascita della M3 Touring. Il primo è responsabile per lo sviluppo dei concept M, mentre il secondo dirige la produzione vera e propria dei prototipi. L’idea originale è partita da Karg, il quale sin dal 2019 si è posto l’obiettivo di trasferire su una carrozzeria famigliare la stessa esperienza di guida della M3 berlina.

Successivamente, si è passati alla fase operativa cercando di realizzare un prototipo da presentare alla dirigenza M per convincerla a dare il via libera al progetto. Il primo concept è nato mettendo insieme una M3 utilizzata in fase di test e una Serie 3 Touring, entrambe ridotte al nudo metallo. L’unione delle carrozzerie, però, è stata piena di sfide.

Gli ingegneri, infatti, hanno dovuto adattare il paraurti posteriore alla forma del portellone della Touring e, soprattutto, hanno dovuto studiare nuove soluzioni per il telaio per irrigidirlo e per allargarne la carreggiata.

Nuovo stile, stesso motore

Il lavoro dei due ingegneri è stato pienamente approvato dal management ed ecco che finalmente avremo una Serie 3 Touring marchiata M a distanza di oltre 20 anni dal concept della M3 E46 Touring mai entrato in produzione.

BMW M3 Touring, le foto spia

Nei prossimi video, BMW racconterà altri aneddoti sul suo nuovo modello, anche se ormai conosciamo moltissime informazioni. La super station wagon verrà proposta nella sola configurazione Competition col 3 litri 6 cilindri in linea portato a 510 CV e abbinato a trazione integrale xDrive e cambio automatico a 8 rapporti.

L’estetica e gli interni si rifaranno al restyling della Serie 3, atteso anch’esso nei prossimi mesi e anticipato dalle foto spia della Serie 3 elettrica scattate in Cina.