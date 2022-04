Anche per il mese di aprile, Fiat propone varie offerte su gran parte della propria gamma: sulla Fiat Tipo a 5 porte, ad esempio, è disponibile la campagna Contributo prezzo in una delle sue numerose configurazioni. E’ necessario, in questo caso, disporre di una vettura da dare in permuta o da rottamare.

Per una Fiat Tipo 1.0 100 CV il listino iniziale di 20.950 euro può essere ridotto a 18.250 euro solo con il ritiro dell’usato, oppure a 16.250 euro con l’adesione al finanziamento. Ad un anticipo di 4.470 euro, seguono poi 36 rate mensili da 179 euro (TAN 6,99%, TAEG 10.08%).

La maxi rata finale è pari a 7.967,91 euro; solo in caso di restituzione del veicolo, il chilometraggio massimo è di 45.000 km, con 0,05 euro/km da versare in caso di esubero. Non sono indicati servizi aggiuntivi, ma se si acquista online vengono regalati due tagliandi.

Vantaggi

Il primo vantaggio per questo finanziamento offerto da Fiat è senz’altro lo sconto: 4.700 euro non sono pochi, considerando il prezzo di partenza di questa Tipo, inferiore ai 21.000 euro. Anche il valore della rata di 179 euro al mese non è alto, dal momento che include i 3,50 euro di spese di incasso.

Svantaggi

Occorrono permuta o rottamazione. Da segnalare, nel sito ufficiale, la presenza delle immagini della versione Cross, mentre l’esempio si riferisce poi alla 5 porte classica: è vero che la nota in piccolo lo indica, ma è molto facile confondersi.

In sintesi