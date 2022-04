La parola d’ordine è spazio. Così Mercedes rilancia il segmento che fa dell’abitabilità il suo punto di forza. La (nuova) Mercedes Classe T parente, ma non troppo stretta, dei van Citan e Citan Tourer si candida a partner di viaggio per famiglie e per chi ama le attività nel tempo libero, con la possibilità di accogliere ben tre seggiolini sul divano posteriore e un bagagliaio super capiente.

La funzionalità però si accompagna con design moderno tipicamente Mercedes, numerosi equipaggiamenti di sicurezza e sistemi di connettività e massimi livelli di comfort. Dunque molto di più di un "entry-level" nel mondo Mercedes, anche grazie a un prezzo di partenza sotto 30mila euro per la versione con motore a benzina da 102 CV e cambio manuale.

Design funzionale, ma elegante e muscoloso

Anche vista più attentamente la nuova Classe T dimostra di essere un membro della famiglia Mercedes. A dispetto di una carrozzeria che la vuole funzionale, le proporzioni sono bilanciate, le linee eleganti allo stesso tempo "muscolose".

A conferire quel tocco premium contribuiscono la mascherina del radiatore cromata, oltre che alloggiamento dei retrovisori esterni, le maniglie delle porte e paraurti anteriori verniciati in tinta con la carrozzeria. A tutto ciò si aggiungono cerchi in lega leggera da 17" e una serie di verniciature esclusive.

A farne un’auto pratica ci pensano anche le misure esterne contenute. La Mercedes Classe T con cinque posti è lunga meno di 4,5 metri (4.498 mm), larga 1 metro e 86 cm (1.859 mm) e alta poco più di un metro e 80 cm (1.811 mm).

Presto si aggiungerà anche una carrozzeria a passo lungo e fino a 7 posti. La soglia di carico del bagagliaio è ribassata a circa 56 cm e le porte scorrevoli 614 mm di larghezza e 1.059 mm di altezza sono presenti da entrambi i lati, mentre per l’accesso alla zona bagagli c’è un portellone incernierato in alto (a richiesta anche a doppio battente), mentre il divano posteriore è parzialmente o totalmente ribaltabile.

Interni premium

All’interno è più chiara l’appartenenza al mondo della Stella. L'equipaggiamento di serie comprende tra l'altro: sistema di infotainment MBUX con touchscreen da 7”, integrazione per smartphone e predisposizione per l'utilizzo di numerosi servizi digitali Mercedes me connect, volante multifunzione con pulsanti Touch Control, climatizzatore, Keyless Start, strumentazione analogica con display a colori da 5,5”.

A questo si aggiungono l'illuminazione dell'abitacolo con tecnologia LED in varie combinazioni, in funzione dell’equipaggiamento che può contare anche sulle versioni "Style" e "Progressive" per maggiori personalizzazioni.

Grande attenzione ovviamente alla sicurezza. Di serie, sono previsti, tra gli altri: il sistema di assistenza in presenza di vento laterale, il sistema di assistenza alla frenata attiva con funzione di assistenza agli incroci, il sistema anti sbandamento attivo, il Blind Spot Assist e il sistema di rilevamento automatico del limite di velocità.

A richiesta i sistemi di assistenza attiva alla guida Distronic e mantenimento attivo di corsia. Gli attacchi isofix sono presenti sui sedili laterali esterni e sul sedile del passeggero, quest’ultimo con sistema di disattivazione automatica dell’airbag.

Motori potenti, ma parsimoniosi

Al lancio sul mercato sono disponibili un motore diesel e uno a benzina entrambi con due livelli di potenza, rispettivamente di 95 e 116 CV e di 102 e 131 CV. Il turbo diesel da 116 CV offre anche una funzione Overpower/Overtorque, grazie alla quale si può avere un aumento temporaneo della potenza fino 121 CV ,con la coppia che può raggiungere i 295 Nm. Oltre al cambio manuale a sei marce, i due modelli diesel e benzina più potenti possono essere equipaggiati anche con il cambio a doppia frizione a 7 rapporti (DCT).

Presente endotermico quindi, ma il futuro della Mercedes Classe T è elettrico con l’arrivo della sorella EQT (attualmente in fase di sviluppo e costruita sulla stesso pianale che si unirà alla famiglia Van Della Stella dopo eVito, eSprinter, EQV e il nuovo eCitan) costituendo un’offerta alternativa elettrica per clienti professionali e privati, dai veicoli commerciali piccoli a quelli grandi.

L'EQT coniugherà la multifunzionalità e alta qualità della Classe T con mobilità a emissioni zero in linea con quanto mostrato dal Concept EQT presentato l'anno scorso.