Gennaio 2019: dopo una lunga attesa debutta finalmente la nuova Toyota Supra. Sempre gennaio 2019: tutti gli appassionati del Globo iniziano a chiedere a gran voce la possibilità di avere anche il cambio manuale sulla coupé giapponese, disponibile unicamente con trasmissione automatica. Rumors si rincorrono, c'è chi dice che sia in sviluppo, chi che non arriverà mai.

Aprile 2022: dopo più di 3 anni eccola qui la Toyota Supra manuale, quella che tanti (tutti?) aspettavano. Ora, non che ci si aspettino folli impennate di vendite, ma per chi vive al suono del mantra "Save the manuals" è di certo una bella notizia, in un mondo ormai dominato da cambi automatici di vario genere.

Piccoli dettagli

Ora, aspettarsi clamorosi cambiamenti estetici a identificare la Supra manuale è chiaramente troppo, ma c'è comunque un modo per riconoscerla dalla sorella con cambio automatico: la scritta "Supra" rossa sul bagagliaio, esclusiva della versione con i 3 pedali. Il resto è identico, fuori e dentro, fatta eccezione per la diversa disposizione dei pulsanti per le modalità di guida. Ciò che conta, naturalmente, è cosa c'è sotto.

E sotto c'è un cambio manuale definito "intelligente" da Toyota, accompagnato dalla sigla iMT, a ottimizzare la coppia alla pressione del pedale della frizione, per cambi di marcia più fluidi e veloci. Un aiuto elettronico che si può comunque disinserire selezionando la modalità Sport.

Rispetto alla Supra con cambio automatico è modificato anche il rapporto di trasmissione finale, che passa da 3,15 a 3,46. E, quanto amiamo i giapponesi quando toccano queste vette di precisione, sappiamo anche quanto pesa il pomello del cambio: 200 grammi, posto alla sommità di una leva il cui rapporto è stato studiato alla perfezione, così da ridurre al minimo lo sforzo necessario per passare da una marcia all'altra.

Il cambio manuale sarà disponibile unicamente per la Supra mossa dal 3.0 6 cilindri e sarà esclusiva della versione speciale A91-MT Edition limited, prodotta in 500 esemplari in vendita unicamente negli Stati Uniti.