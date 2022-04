In campeggio con la Dacia Jogger. Potrebbe accadere presto e non grazie a un kit aftermarket, ma a una conversione ufficiale realizzata dalla Casa rumena. A lanciare la suggestione è stato Lionel Jaillet, responsabile di prodotto Dacia, in una recente intervista ad Auto Express.

Il manager ha ammesso che il crossover ha "lo spirito giusto" per intercettare i clienti più avventurosi e orientati alle attività all’aperto. Come sarà la Jogger Camper Van? Abbiamo provato a immaginarla con un render.

Un crossover per l’avventura

Nella nostra ricostruzione grafica la Dacia Jogger "camperizzata" si presenta come un’ottima base per elaborazioni avventurose. Grazie alle barre portatutto, si può pensare all’installazione di una tenda a tetto apribile con spazio sufficiente per due persone. Non manca anche il tendalino laterale per improvvisare dei picnic all’aria aperta.

E non dimentichiamo che tramite alcuni accessori ufficiali Dacia si può già equipaggiare il crossover con un portabici posteriore. Insomma, la Jogger ha tutte le carte in regola per essere effettivamente una buona compagna di viaggio nelle gite fuori porta.

Come potrebbero essere gli interni

Per avere un’idea ancora più specifica della Jogger in formato camper, si può guardare alla Dacia Dokker trasformata dalla spagnola Yevana. In quel caso, la multispazio rumena ha ricevuto un letto matrimoniale pieghevole di 1,95 metri di lunghezza sistemato all'interno del vano, una cucina portatile, un frigorifero da 31 litri e un serbatoio di acqua pulita da 32 litri.

Nella dotazione sono inclusi anche una doccia esterna e (come optional) il riscaldamento autonomo a gasolio.

C’è da dire che la Jogger ha dimensioni molto diverse rispetto al van. Il nuovo modello della Dacia è lungo 4,55 metri (contro i 4,36 m della Dokker) ma è alto 1,63 m (rispetto ai 1,85 m di Dokker).

Le forme più squadrate di Dokker si traducono però in una capacità di carico sensibilmente più elevata: la sua versione Van, infatti, offre 3,3 metri cubi di volumetria utile. È da capire, quindi, se e come gli interni della Jogger (che può arrivare una volumetria massima di 1.819 litri) verranno convertiti.

Quello che possiamo immaginare è che questi vengano utilizzati per ospitare dei moduli multifunzionali come quelli visti anche su Dokker o su altri small van camperizzati come il Caddy California o il Citan MicroCamper by Vanessa.

Passando alle motorizzazioni, non ci aspettiamo novità rispetto al 1.0 turbo disponibile a benzina e GPL rispettivamente da 110 e 100 CV. Inoltre, nel 2023 arriverà anche una versione full hybrid con motore da 1,6 litri e una batteria da 1,2 kWh.