Le auto ibride e più precisamente quelle di tipo full hybrid, si scelgono per ridurre i consumi ma c’è un altro vantaggio per certi versi imprevisto: la riduzione degli incidenti nell’ordine del 20%.

A rivelarlo è un’analisi sui clienti Toyota, il costruttore con il maggior numero di auto ibride in circolazione monitora in forma anonima i dati di viaggio – consumi, stile di guida e incidentalità - delle sue auto attraverso la piattaforma WeHybrid, una sorta di scatola nera virtuale che ha anche un'altra funzione: premiare chi guida meglio

Bonus che vanno dallo sconto per l'assicurazione a punti da usare per servizi di mobilità, accumulabili da chiunque: basta guidare in maniera virtuosa, utilizzando il più possibile la parte elettrica delle motorizzazioni full hybrid. Una guida emissioni zero che da una parte fa guadagnare bonus, dall'altra rende gli automobilisti più attenti non solo all'ambiente ma tutto ciò che li circonda per strada.

Come funziona WeHybrid

A spiegare il funzionamento di WeHybrid ci ha pensato Luigi Ksawerry Lucà, amministratore delegato Toyota Motor Italia intervenuto in occasione degli Electric Days 2022.

Quello che a noi è venuto in mente è che in realtà possiamo in qualche maniera incentivare l'utilizzatore dell'auto ibrida a utilizzarla nella maniera più virtuosa possibile.

Un ecosistema sempre più ricco di funzioni e iniziative, volte sempre a premiare la guida "green" degli automobilisti, varato in occasione del lancio della Toyota Yaris di nuova generazione e rivelatosi un grande successo, tale da portare la Casa ad allargarlo a tutte le proprie vetture mosse da un sistema full hybrid.

La piattaforma WeHybrid si basa su 3 principali pilast: la tecnologia full hybrid, "quella che abilita questo ecosistema", la capacità del full hybrid - come visto nella ricerca svolta dal CARE (Centro di Ricerca sull’Auto e la sua Evoluzione) della Università Marconi, in collaborazione con l’Università di Firenze e l’Enea - di viaggiare per porzioni di spazio e di tempo rilevanti in modalità esclusivamente elettrica, e la connessione di cui sono dotate le auto.

Il video della ricerca sull'ibrido presentata agli Electric Days 2022

Risparmio e sicurezza

All'interno dell'ecosistema WeHybrid sono comprese differenti iniziative, come la WeHybrid Insurance, assicurazione chilometrica con costo di 6 centesimi al chilometro, calcolati però unicamente per i km percorsi in modalità termica. Più si guida in elettrico quindi, meno si paga.

Proprio qui si inserisce il discorso sicurezza anticipato all'inizio: "WeHybrid ha un'impatto anche sulla sicurezza degli automobilisti" ha dichiarato Ksawerry Lucà. Secondo i rilevamenti infatti i guidatori che hanno sottoscritto la WeHybrid Insurance hanno il 20% in meno di frequenza di incidenti.

L'attenzione all'ambiente viaggia quindi a braccetto con maggior sicurezza su strada: per far lavorare meglio i sistemi full hybrid infatti bisogna evitare partenze brusche, bisogna anticipare la frenata sfruttando quella rigenerativa per ricaricare le batterie. "Trucchi" per una guida virtuosa in termini di emissioni e in termini di sicurezza e alla base del programma WeHybrid School, un corso di guida full hybrid organizzato direttamente da Toyota, così da imparare come sfruttare al massimo il powertrain.

Un ricco ecosistema

Viaggiare maggiormente in elettrico permette poi di avere dei costi di riparazione del 15% inferiori rispetto a chi ha delle percentuali più basse, in quanto le componenti elettriche hanno un tasso di usura nettamente più basso rispetto a quelle dei motori termici.

L'iniziativa si completa con WeHybrid Credit, che permette di accumulare crediti da spendere poi per utilizzare i servizi Kinto o - se l'acquisto della Toyota è stato finanziato - per ottenere un sconto supplementare rispetto a quello tradizionale.

Infine il vero aspetto di gamification: il WeHybrid Race Challenge, attività che mette in competizione tra loro i vari automobilisti, chiamandoli a realizzare il miglior risultato possibile, attraverso la guida più virtuosa possibile, con premi collettivi.