La californiana Rezvani è pronta a inserirsi di prepotenza nell’olimpo delle hypercar. Dopo aver presentato la prima Beast nel 2014, la Casa americana si prepara al debutto di una nuova generazione ancora più estrema: una vera “bestia” con motore biturbo da 1.000 CV e linee mozzafiato per mettere in difficoltà i clienti Ferrari e Lamborghini.

Esotica a motore centrale

L’annuncio di Rezvani è stato accompagnato da due immagini teaser che svelano le forme dell’hypercar. La silhouette è tipica di un modello a motore centrale, con un frontale raccolto, un tetto basso e curvo e un posteriore largo a sufficienza per ospitare un motore di dimensioni importanti.

Il design viene completato da passaruota muscolosi, un sottile spoiler e il badge Rezvani evidenziato in rosso. Qualche altro dettaglio sul suo progetto lo dà Rezvani stessa che parla di una carrozzeria interamente in fibra di carbonio e portiere “esotiche”. Per quest’ultimo indizio, possiamo immaginare portiere con apertura ad ali di gabbiano o a forbice.

Per il resto, l’unica anticipazione che viene fornita riguarda il poderoso propulsore.

Si può già prenotare

La Casa californiana rivela che l'unità biturbo non elettrificata svilupperà ben 1.000 CV, ossia il doppio della prima Beast in assoluto e quasi 300 CV in più dell’Alpha X Blackbird, una delle ultime versioni presentata nel 2018.

Le prestazioni restano ancora un’incognita, ma sappiamo che l’ultima variante sfruttava un 2.5 turbo 4 cilindri di origine Honda per uno scatto 0-100 km/h di soli 2,9 secondi. È probabile che le performance della nuova Rezvani sia davvero in grado di giocarsela alla pari con Ferrari SF90 Stradale, con la futura erede della Lamborghini Aventador e con la Bugatti Chiron.

Rezvani Beast Alpha X Blackbird

La precedente generazione della Beast era stata costruita utilizzando la piattaforma leggera e rigida di un’Ariel Atom. Vedremo presto se il nuovo modello atteso nel 2023 confermerà questa impostazione o se ci saranno novità.

Intanto, chi è interessato può già versare una caparra di 250 dollari (circa 235 euro). Il prezzo finale, però, non sarà esattamente popolare considerando che la gamma del marchio americano comprende SUV e supercar da 200-250 mila dollari (180-225 mila euro).