Un viaggio on the road diverso dal solito. È quello compiuto da Fergal McGrath e Julian Warren che nel giugno 2015 hanno visitato 24 stati confinanti dell’Unione Europea con un consumo di carburante da record.

I due “esperti della guida efficiente” sono entrati nel Guinness World Records grazie al loro piede educatissimo e ad un consumo medio di appena 2,82 litri per 100 km.

Tutta l’Europa continentale, ma senza fretta

McGrath e Warren, entrambi membri del team European Research & Development di Honda, hanno compiuto l’impresa a bordo di una Civic Tourer 1.6 i-DTEC. Il tentativo di record è stato organizzato dalla Casa, la quale ha dovuto seguire regole rigide per rendere valido il primato.

Secondo il regolamento, infatti, i due piloti hanno dovuto percorrere insieme ogni chilometro del viaggio e documentare il tutto con un registro di carburante e chilometraggio, letture GPS, video, fotografie e testimoni indipendenti.

Inoltre, la vettura ha dovuto viaggiare esclusivamente su strada ed è per questo che non sono stati raggiunti Regno Unito (all’epoca Paese dell’UE), Irlanda, Cipro e Malta. Infine, per impedire scorrettezze derivanti da un peso inferiore, a ogni rifornimento i piloti hanno dovuto eseguire il pieno.

Un diesel estremamente parco

Così, partendo da Aalst, in Belgio il 1° giugno 2015, i guidatori hanno macinato una media di 600 km per una durata di circa 7,5 ore al giorno e un totale di circa 14.000 km fino al 25 giugno.

Il risultato finale di 2,82 l/100 km è ben al di sotto rispetto al valore omologato di 4 l/100 km (rilevato nel ciclo NEDC) della Honda. A tal proposito, ricordiamo che la Civic Tourer non è più in vendita, ma all’epoca rappresentava una delle scelte più efficiente della gamma giapponese con un 1.5 diesel (Euro 5) capace di sprigionare 120 CV e 300 Nm con emissioni di CO2 di 99 g/km.

Sempre rimanendo in tema di super motori diesel, nel 2012 gli australiani John ed Helen Taylor hanno guidato una Volkswagen Passat TDI con un singolo pieno per 2.616 km consumando l’equivalente di 2,8 l/100 km.