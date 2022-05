In molti speravano che l'iter degli incentivi auto 2022 fosse più veloce, ma per l'entrata in vigore bisogna ancora aspettare. Attesa che - pare - finirà il 16 maggio, con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e il relativo via libera definitivo.

Non è però finita qui, perché dopo l'approvazione da parte della Corte dei Conti (già arrivata a inizio mese) e la pubblicazione il Governo dovrà aggiornare il portale dedicato alle concessionarie, necessario per richiedere gli incentivi. Una volta approntato il sistema telematico tutto sarà apparecchiato a dovere, anche se la sola pubblicazione in Gazzetta è sufficiente a rendere effettivo e operativo il decreto.

Rischio click day

Una buona notizia quindi, anche se solo in parte. Il fatto che degli incentivi si parli ormai da settimane ha da una parte affossato le immatricolazioni auto (con continui cali a doppia cifra), dall'altra creato una più che probabile pila di contratti ancora da portare a termine in attesa dell'apertura del portale. Per beneficiare degli incentivi auto 2022 infatti l'acquisto deve essere effettuato (citando il testo del decreto) "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022". Niente retroattività dunque.

Apertura che potrebbe generare con cosiddetto "click day", con concessionarie da tutta Italia col dito sul mouse, pronte a finalizzare e quindi inserire i contratti, con più che probabili problemi di "traffico" e termine dei fondi disponibili (650 milioni di euro) in poche ore.

Altre questioni aperte

Quella del click day è però solo una delle questioni aperte in tema incentivi auto 2022: da una parte il limite massimo dei 180 giorni per la consegna dell'auto nuova, ben difficili da rispettare per le note difficoltà di produzione legate a mancanza di chip, materie prime e guerra in Ucraina, dall'altra la richiesta di non rivendere l'auto acquistata con gli incentivi prima di 12 mesi.

Tematiche fondamentali che ancora oggi attendono risposta.

Incentivi auto 2022, la tabella