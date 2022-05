Le offerte del mese di maggio per Alfa Romeo sono tra quelle che prevedono sconti sul listino più alti, anche per modelli con motorizzazioni classiche, come la Giulia con motore turbo a gasolio.

Ne è un esempio il finanziamento sull’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 160 CV in allestimento Super Business: dal listino iniziale di 48.400 euro si scende a 39.700, vale a dire 8.700 euro in meno, senza obbligo di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 14.370 euro, si versano 36 rate mensili da 349 euro (TAN 3,99%, TAEG 9,57%); la rata finale ammonta a 19.899,72 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto, e con un limite massimo di 70.000 km e 0,10 euro per ogni chilometro in più.

Negli importi, calcolati sulla provincia di Bologna, sono compresi alcuni servizi: identicode, polizza pneumatici Plus, polizza furto e incendio e un anno o 120.000 di garanzia Maximum Care.

Vantaggi

L’offerta proposta da Alfa Romeo consente di acquistare una Giulia con diversi vantaggi, a cominciare da uno sconto consistente sul listino. Rispetto al prezzo di partenza, anche la rata non è altissima, con un TAN inferiore al 4%. Non c’è bisogno della rottamazione, e diversi servizi sono compresi nelle rate.

Svantaggi

In assenza di un usato con un buon valore, l’anticipo di 14.370 euro potrebbe risultare un po’ alto. Agli importo vanno sommati oneri finanziari ed eventuali accessori.

In sintesi