L'elettrificazione sta rendendo il mercato dell'auto davvero globale, portando a distribuire e spesso produrre veicoli di ultima generazione anche in zone prima considerate di secondo piano nelle strategie commerciali di molte Case.

Hyundai lo ha dimostrato in modo lampante con l'inaugurazione della nuova fabbrica indonesiana di Cikarang, che oltre ad essere il suo primo impianto nel sud-est asiatico è anche innovativo sotto l'aspetto dell'organizzazione e della logistica.

Nuovo di zecca

Inaugurato lo scorso 16 marzo, lo stabilimento si trova nel complesso industriale Deltamas, circa 40 km a est della capitale Giacarta, ed è un esempio di flessibilità. Ha una capacità produttiva di 150.000 unità l'anno che sarà portata con investimenti successivi per 1,55 miliardi di dollari fino al suo massimo potenziale, che può arrivare fino a 250.000 unità l'anno, e soprattutto è il primo in quell'area del mondo a produrre veicoli elettrici di ultima generazione, iniziando da Ioniq 5, prima vettura uscita dalle linee di produzione.

Accanto a questa, che prosegue la strategia globale di decarbonizzazione del marchio, il sito avvierà anche la produzione di modelli di grandi volumi come quella del SUV Santa Fe, ormai imminente, del piccolo SUV Hyundai Creta e un nuovo modello di MPV ancora da presentare. Ma non sono le uniche novità.

La nuova fabbrica indonesiana di Hyundai a Cikarang

Ecologica e intelligente

La fabbrica battezzata Hyundai Motor Manufacturing Indonesia fa largo uso di tecnologie eco-friendly, come i pannelli solari in grado di soddisfare parte del fabbisogno elettrico dell'impianto e accorgimenti come l'utilizzo di vernici ecologiche a base d'acqua nel processo di verniciatura dei veicoli per ridurre l'impatto ambientale, allo scopo di perseguire la visione “Progress for Humanity” e la strada verso lo sviluppo sostenibile.

L'altra grande novità è un approccio produttivo che segue il principio del build-to-order (BTO), ossia permette ai clienti di scegliere le specifiche del prodotto al momento dell'ordine abbassando, secondo la Casa, anche i costi di inventario.

Il tutto rientra in un processo di digitalizzazione avanzata che Hyundai sta adottando anche nelle sue filiali di quest'area del mondo con la piattaforma online Click-to-Buy e con la creazione di myHyundai Indonesia, un sistema di abbonamento alla mobilità concepito secondo le esigenze della clientela locale.

L'inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica di Indonesia Joko Widodo e del presidente esecutivo di Hyundai Motor Group Euisun Chung

Presto le batterie "in casa"

A completamento del progetto, Hyundai ha avviato con i partner di LG Energy Solutions la costruzione di un ulteriore sito produttivo, stavolta a Karawang, dedicato alla produzione di batterie e che dovrebbe essere completato entro la prima metà del 2023 iniziando l'attività l'anno seguente.

Oltre ad essere strategica, come quella di Cikarang, per l'area del sud est asiatico, questa operazione è anche la base per uno sviluppo del mercato indonesiano verso le nuove soluzioni di mobilità: le batterie prodotte dalla fabbrica con elevati standard di sostenibilità sosterranno la transizione elettrica del Paese asiatico migliorando ulteriormente la competitività dei prezzi dei modelli EV e favorendone la diffusione.

Il presidente indonesiano con la prima Ioniq 5 prodotta

Il governo indonesiano sta infatti promuovendo l'espansione dell'ecosistema elettrico con misure che già prevedono la conversione di una fetta consistente del parco veicoli governativo, ossia la sostituzione entro il 2030 di circa 130.000 unità con altrettante auto e veicoli di servizio a batteria, e ovviamente il graduale potenziamento dell'infrastruttura di ricarica.

Per Hyundai, il mercato elettrico locale è stato finora rappresentato in prevalenza da Ioniq Electric e da Kona Electric, che unite ammontano all'87,3% delle vendite totali di veicoli elettrici registrate in Indonesia nel 2021.

La scheda di Cikarang