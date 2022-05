Non tutte le offerte del mese di maggio prevedono permuta o rottamzione: per Nissan è ancora importante il ritiro di un’autovettura immatricolata da almeno sei mesi per ottenere un forte sconto sul listino iniziale, e rate mensili piuttosto basse. Vediamo l’esempio su una Nissan Micra dal valore iniziale di 18.050 euro.

La Nissan Micra IG-T 92 Acenta può costare 14.050 euro, ma con il finanziamento Intelligent Buy l’importo si riduce a 12.750 euro. Con un anticipo di 3.812 euro, oltre gli oneri finanziari, le rate mensili sono 60 da 129 euro (TAN 6,49%, TAEG 8,57%), e comprendono finanziamento protetto e tre anni di assicurazione furto e incendio.

Al termine c’è una maxi rata di 5.415 euro, per un totale di 50.000 km, e 0,10 euro per ogni chilometro percorso in più.

Vantaggi

Lo sconto che Nissan offre su questa Micra è piuttosto alto, tenendo conto anche del prezzo di partenza -siamo vicini al 30% rispetto al listino iniziale. Anche la rata, seppure distribuita in 60 mesi, è contenuta, e comprende tre anni di assicurazione.

Svantaggi

Sono da tenere in considerazione, come sempre, gli oneri finanziari e i costi di eventuali accessori, pensando all’acquisto di avetture disponibili nei piazzali. E' necessario un usato da rottamare, o dare in permuta.

In sintesi