La Lexus RX è stata, fin dalla sua nascita, un fiore all'occhiello per quel che concerne l'aspetto glamour e imponente che la divisione Luxury di Toyota ha sempre voluto esprimere. L'attuale modello, in vendita dal 2015, fu presentato in pompa magna con una campagna comunicativa che ricordava lo stile della Costa Azzurra, con tanto di spot con Jude Law.

Il tempo però passa per tutti, e a distanza di sette anni, la casa ha deciso di far debuttare una nuova generazione del SUV. Oggi, è arrivata la prima ufficialità: il nuovo Lexus RX sarà svelato il 1° giugno 2022 su questo sito.

Piccoli indizi

Lo stringato comunicato stampa è accompagnato da un'immagine che svela parzialmente lo stile anteriore: la nuova Lexus RX possiede una calandra anteriore a contrasto che mantiene lo stile a Clessidra, oramai marchio di fabbrica, e la firma luminosa del proiettore a LED subito sopra la zona del paraurti sagomata con un'appendice e un convogliatore per l'aria.

Non sono presenti ulteriori elementi, ma è evidente come la prossima Lexus RX manterrà i principi e i dettami dell'attuale generazione in tema di ingombri, dimensioni e proporzioni. Ciò che invece cambierà, sarà il comparto tecnico.

Evoluzione meccanica

La RX dovrebbe infatti sostituire il proprio V6 aspirato da 3.5 litri con un'unità turbo da 2.4 litri che - evidentemente - sarà declinato dalla NX, e che equipaggerà la versione 350, unica senza elettrificazione.

In aggiunta, ecco la RX 350h con il nuovo 2.5 litri abbinato a un motore elettrico. A salire poi, dovrebbe arrivare la versione 450h+, variante ibrida plug-in, e la top di gamma 500h.

Rimanendo nell'ambito delle ipotesi, cambiamenti ancora più importanti sono previsti per l'abitacolo, con un nuovo sistema infotainment dotato di display da 12,3'', simile a quanto già visto sulla NX.