La gamma della Peugeot 208 si arricchisce di una nuova versione per il 2022. Si chiama Like e comprende una dotazione di serie tecnologica abbinata al motore benzina da 75 CV con il solo cambio manuale.

Niente cerchi in lega, ma specchietti regolabili elettricamente, vetri anteriori anti-pizzicamento, Peugeot i-Cockpit di serie e schermo dell'infotainment di nuova generazione.

Successo

La Peugeot 208 è, in assoluto, una delle auto più vendute nel suo segmento. Dal debutto ha totalizzato oltre 60.000 ordini e consegne in Italia, grazie a un design innovativo, alla buona solidità e alla buona qualità costruttiva. Per l'occasione il Brand del Leone francese ha deciso di ampliare "in basso" la gamma dell'utilitaria, inserendo così a listino il nuovo allestimento base Like, dedicato soprattutto ai giovani.

Abbinabile esclusivamente al 1.2 PureTech da 75 CV aspirato con il solo cambio manuale, ha una dotazione di serie adeguata al segmento, che bada al sodo senza perdere di vista le necessità tecnologiche delle nuove generazioni. Di serie, infatti, oltre al Peugeot i-Cockpit anche il sistema infotainment con Apple Carplay e Android Auto, l'aria condizionata, gli specchietti a regolazione elettrica e i vetri anteriori "intelligenti".

Quanto costa

Usufruendo degli incentivi statali per le auto ecologiche con rottamazione, la Peugeot 208 Like si può acquistare in offerta a 17.120 euro, versando un anticipo di 2.500 euro e pagando una rata mensile ridotta di 129 euro, fino alla fine dell'importo finanziato.

Numeri che apparentemente sembrano adatti anche alle ridotte tasche dei giovani studenti/lavoratori, che hanno bisogno di un'auto che badi al sodo, utile agli spostamenti quotidiani con amici e famiglia, ma anche sicura, tecnologica e dal design moderno.