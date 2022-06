BMW contro Mercedes: una rivalità a colpi di futuro

Se c'è una sana rivalità nella storia dell'industria automobilistica è quella tra Mercedes-Benz e BMW. Non si può parlare di una Casa senza menzionare l'altra. Sono rivali come Renault e Peugeot in Francia, Ferrari e Lamborghini in Italia, Ford e Chevrolet negli Stati Uniti o Toyota e Honda in Giappone.

Il reciproco impegno a superarsi ha permesso all'industria di realizzare grandi progressi in termini di prestazioni, sicurezza e design. Mercedes è probabilmente la cosa migliore che ha BMW. E viceversa. Senza questa forte concorrenza, i due costruttori tedeschi si sarebbero trovati in una situazione più difficile e non sarebbero stati i referenti nel mercato delle auto premium. La competizione è sempre una buona cosa.

Oggi, BMW e Mercedes sono le marche di auto premium più popolari al mondo. Potrei dire che tutti sanno o hanno sentito parlare dei due brand. Sono l'obiettivo a cui aspirano molti automobilisti. Insieme, hanno venduto quasi 4,3 milioni di veicoli nel 2021, contando per il 40% delle vendite globali di veicoli premium e di lusso.

BMW cresce più velocemente

Anche se le due Case sono state tradizionalmente molto simili quando si tratta di tecnologia e innovazione, ci sono nuovi cambiamenti che hanno iniziato a emergere alcuni mesi fa. Per esempio, l'anno scorso, la BMW ha superato la Mercedes ed è diventata il marchio di auto premium preferito al mondo, dopo un aumento del 9% rispetto ai volumi del 2020. Al contrario, Mercedes-Benz Cars (esclusi smart e furgoni), ha registrato un calo del 5%.

BMW ha beneficiato di una crescente domanda per i suoi modelli più popolari, mentre il marchio di Stoccarda ha sofferto dell'invecchiamento della Classe C e della Classe E. La Casa bavarese ha aumentato le sue vendite in volume in Cina, Europa, Stati Uniti e Giappone-Corea, mentre Mercedes ha registrato flessioni in questi quattro mercati. È notevole la differenza nella variazione delle vendite in Cina-regione e USA-Canada, rispettivamente del +8% contro -3% e del +21% contro -1%.

Dirompente contro conservatore

I risultati dello scorso anno sono in parte spiegati dalle diverse strategie adottate da entrambe le società. Negli ultimi dieci anni, Mercedes ha concentrato tutti i suoi sforzi sulla riduzione dell'età media della sua base di clienti. L'introduzione di Classe A, CLA, CLS e la gamma di SUV con le versioni derivate dalla coupé sono il risultato di questo cambiamento. Scelte che hanno pagato, visto che oggi Mercedes è nota non solo per il suo lusso e per l'eleganza delle berline, ma anche per i suoi veicoli sportivi e prestazionali.

BMW non ha mai avuto quel "problema". In contrasto con il posizionamento storico della sua rivale, le vetture di Monaco sono sempre state più associate alle prestazioni nel segmento premium. Ragion per cui negli ultimi anni ci sono stati pochi cambiamenti di strategia. Fino ad ora.

Sulla base delle ultime presentazioni, sembra che BMW stia ora prendendo un approccio dirompente, mentre Mercedes percorre ancora il sentiero conservatore. Ecco qualche chiaro esempio di questa differenza emergente: la BMW iX, la seconda generazione della Serie 4, e la nuova BMW Serie 7 recentemente presentata recentemente. Erano come bombe atomiche nei social media. Tutti ne parlavano, nel bene e nel male. D'altra parte, abbiamo visto come l'ultima Mercedes segua la stessa sensazione di design con più evoluzione che rivoluzione.

Dobbiamo ancora capire se il cambiamento di approccio ripagherà BMW e Mercedes e che cosa accadrà al gap di vendite globale. Può trattarsi di un elemento chiave di differenziazione in futuro. O semplicemente un altro ciclo per ciascuna delle due Case. Il tempo lo dirà.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.