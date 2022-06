Evitando per una volta di trattare dell’acquisto di un’automobile specifica con finanziamento o leasing, vediamo che cosa offre una Casa come Jeep per incentivare i propri servizi di vendita online. L’iniziativa viene proposta dal 10 al 19 giugno, si chiama Web Week e riguarda i SUV Jeep “Made in Italy” Renegade e Compass.

Collegandosi al sito ufficiale Jeep e digitando il codice WEBWEEK, oltre alle normali agevolazioni previste dalla Casa, si ha diritto a una promozione speciale: la verniciatura, offerta di solito come opzione in versione pastello o metallizzata, viene invece inclusa nel prezzo.

La proposta riguarda un numero limitato di vetture, cosa peraltro che in questo periodo è normale, considerando le difficoltà di produzione del nuovo.

C'è da sottolineare che Jeep sta cavalcando l’onda di una tendenza che, più volte, abbiamo visto essere di attualità, anche al di là del periodo di emergenza Covid: Jeep dichiara che nel mese di maggio, oltre 750 clienti hanno scelto di acquistare il proprio SUV Jeep online.

Naturalmente, l’acquisto non esclude il ruolo delle Concessionarie, che risultano sempre un riferimento anche per consegna e assistenza, oltre a fornire indicazioni specifiche sull’offerta web. Inoltre, in rete si trovano sconti specifici da verificare direttamente nel sito.

Vantaggi

Jeep, come tutte le altre Case, ha sempre più affinato la propria piattaforma di vendita online: di solito ci sono versioni specifiche o sconti ulteriori, ma per la Web Week un omaggio speciale su Renegade e Compass è la vernice, proposta di solito con sovrapprezzo anche nelle normali offerte mensili.

Se è vero che il web sarà la modalità di vendita più consueta nel prossimo futuro, è possibile che assisteremo a molte altre offerte limitate nel tempo come questa.

Svantaggi

Probabilmente nelle offerte future online di breve durata come questa, si andrà oltre l’offerta della vernice: ad esempio, specifiche versioni web ricche di accessori e personalizzate.

In sintesi