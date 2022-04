Le Jeep Renegade e Compass sono due tra i SUV più venduti del momento, sia in versione termica che mild hybrid, e anche con motorizzazione 4xe plug-in hybrid.

Fino al 18 aprile si possono acquistare scontate di 750 o 800 euro direttamente sul sito della Casa, utilizzando il codice promozionale dedicato.

Online

La vendita di auto online è qualcosa che sta sempre più prendendo piede, che si tratti di nuovo, usato o di noleggio lungo termine. La formula proposta da Jeep non è unica nel suo genere e già tante Case auto e aziende di rivendita auto stanno attivando piattaforme simili. Ma come funziona nel concreto?

Per acquistare una Compass o una Renegade online basta collegarsi al sito ufficiale Jeep, cliccare su configura e ordina, realizzare l'auto adatta alle proprie esigenze e cliccare su acquista ora.

Provando a inserire il codice promozionale WEBWEEK valido fino al 18 aprile e disponibile solo per gli utenti più veloci e reattivi, il sito riconosce circa 750 euro di sconto su un esempio di una Renegade 4xe base, senza particolari optional, e circa 800 euro di sconto su un esempio di una Compass 4xe, con lo stesso allestimento di entrata Limited. Lo sconto, pur non particolarmente cospicuo, offre un vantaggio al consumatore finale in questo momento di profonda crisi del mercato.

Il futuro

Questa nuova modalità di acquisto auto aiuta a risparmiare sia tempo che denaro, non solo all'utente finale ma anche alla Casa auto. Nel prossimo decennio assisteremo a una sostanziale diminuzione del numero di concessionari presenti sul territorio in favore di siti internet sempre più precisi e puntuali.

Prima o poi le auto si potranno acquistare esclusivamente su internet, che si tratti di nuovo o usato, il che richiederà una buona dose di fiducia da parte del cliente.