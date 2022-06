Abbiamo più volte osservato che alcune Case affiancano alle normali offerte di finanziamento o noleggio a lungo termine anche proposte di riduzione del listino. E’ il caso della nuova Honda HR-V, dotata del sistema full hybrid e:HEV, che combina il 1.5 iVTEC con due motori elettrici, che prosegue anche nel mese di giugno un'agevolazione già vista nei mesi scorsi.

Il tipo di motorizzazione, con relativi livelli di emissione, esclude questa HR-V dagli ecoincentivi statali, di recente terminati; tuttavia, la Casa giapponese continua a proporre un Hybrid Bonus Honda da 3.000 euro in caso di permuta o rottamazione; in questo modo il listino iniziale di 31.800 euro scende a 28.800 euro.

A questa offerta, Honda unisce la possibilità di ottenere 8 anni di garanzia estesa, senza limiti di chilometraggio. Naturalmente, sfruttando lo sconto iniziale, si può procedere con un finanziamento non gestito direttamente dalla Casa.

Vantaggi

Per l’acquisto di questa HR-V full hybrid si può accedere allo sconto non solo con la rottamazione, ma anche con una permuta, così come nel periodo precedente a quello degli ultimi incentivi. Con il listino ridotto di 3.000 euro, si può quindi pagare l’intero importo, o accedere a un finanziamento esterno.

Svantaggi

Rispetto ad altri esempi nei siti ufficiali, questo di Honda manda un po’ di chiarezza: ad esempio, la garanzia estesa "fino a 8 anni" è un omaggio nel mese di giugno, ma potrebbe sembrare un servizio a pagamento.

In sintesi