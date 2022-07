Anche con la fine degli incentivi statali, le Case continuano a proporre nel mese di luglio promozioni senza necessità di permuta o rottamazione, e con motori che non fanno parte del gruppo dei meno inquinanti, secondo le fasce stabilite dallo Stato.

Se prendiamo, ad esempio, la Volkswagen Golf 8, notiamo che il primo esempio ufficiale è su una 1.0 eTSI EVO Life, quindi con il tre cilindri mild hybrid da 110 CV, con cambio a doppia frizione DSG.

Il prezzo di partenza è di 30.800 euro, ma con lo sconto di Volkswagen si parte da 28.167 euro. Versando un anticipo di 5.500 euro, compensabile con una permuta, le rate mensili sono 35 da 299 euro (TAN 6,89%, TAEG 8,09%); la rata finale è di 16.235,29 euro, per un massimo di 45.000 km in caso di restituzione, e 0,07 euro per ogni chilometro in più.

Questa formula consente l’aggiunta di più servizi alla rata mensile: in questo caso, l’importo comprende l’estensione di garanzia per due anni o 80.000 km. In totale, quindi, sono quattro anni di garanzia, che si protrae dunque oltre il termine del pagamento delle rate mensili.

Vantaggi

Anche senza incentivi e senza obblighi di permuta o rottamazione di vetture con caratteristiche specifiche, Volkswagen continua a proporre offerte su tutta la gamma: anche su una mild hybrid come la Golf 8 eTSI da 110 CV.

La rata mensile è piuttosto bassa, anche comprendendo le spese di incasso, e l’anticipo può essere sostituito dal valore dell’usato. Interessante anche l’estensione della garanzia fino a quattro anni, nell’esempio indicato.

Svantaggi

I valori di TAN e TAEG si sono un po’ alzati rispetto al passato, e anche rispetto ad alcune concorrenti. Per il conteggio finale, occorre considerare costi fissi, oneri finanziari -come l’IPT, che ha un importo spesso simile a quello di una rata, e il costo di eventuali accessori in più, a partire dalla verniciatura.

In sintesi