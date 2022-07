Era il 15 giugno l’ultima volta che il listino dei prezzi carburanti rimaneva sotto una media nazionale dei 2 euro al litro per il diesel in modalità self. A distanza di quasi un mese, ecco che il gasolio torna finalmente sotto la soglia più odiata dagli automobilisti.

Certo, siamo ancora lontani anni luce dai tempi dei prezzi "umani". Rimangono oltre i 2 €/l in media i prezzi dello stesso diesel al servito e della benzina in entrambe le modalità. Senza dimenticare che parlando di una media, continuano a essere molto le stazioni di servizio dove anche al fai-da-te il gasolio si continua a pagare oltre 2 euro. Ma almeno, continua la lenta discesa cominciata da un paio di settimane.

Dedice (anche) il Covid

È chiaro che gli automobilisti vorrebbero qualcosa di meglio, soprattutto per il prossimo mese, quando tantissimi andranno in ferie e vorranno spostarsi con l’auto. Al momento, il taglio delle accise garantisce uno sconto di 30 centesimi fino al 2 agosto. Dopo ci sarà un altro intervento del Governo, come promesso dal ministro Giorgetti. Gli italiani sperano quindi in un beneficio più generoso.

In ogni caso, i dati di oggi vanno a braccetto con il generale calo delle quotazioni internazionali del petrolio, influenzate ancora una volta dalle paure dei mercati legate alla recrudescenza della pandemia in Cina, dove si temono un’impennata dei contagi e una conseguente riduzione dei consumi.

Il Brent – riferimento europeo – viaggia così intorno ai 104-106 dollari al barile, mentre il WTI – riferimento americano – oscilla tra i 103-104 dollari/barile. Numeri alti, ma ben diversi dai 120 dollari/barile delle scorse settimane.

I prezzi alla pompa

Vediamo quindi i prezzi dei carburanti in Italia pubblicati oggi da Quotidiano Energia ed elaborati sulla base delle comunicazioni dei singoli gestori all’Osservatorio del ministero dello Sviluppo economico.

Il prezzo medio nazionale in modalità self della benzina si attesta a 2,030 euro/litro, con i diversi marchi compresi tra 2,014 e 2,046 euro/litro (media no logo a 2,023 euro/litro). Quanto al prezzo del diesel, sempre in modalità self, la media è pari a 1,988 euro/litro, con le compagnie posizionate tra 1,971 e 2,010 euro/litro (no logo a 1,984 euro/litro).

Venendo al servito, il prezzo della benzina in media è di 2,167 euro/litro, con le compagnie che oscillano tra 2,102 e 2,228 euro/litro (no logo 2,073). La media del diesel è arrivata invece a 2,126 euro/litro, con i singoli player tra 2,68 e 2,177 euro/litro (no logo 2,034).

Il Gpl si muove infine tra 0,830 e 0,845 euro/litro (no logo 0,814), mentre il prezzo del metano si posiziona in media tra 2,000 e 2,241 euro/kg (no logo 2,070).