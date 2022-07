Come fare in modo che il pubblico parli delle automobili di un determinato brand, attirando così un maggior numero di consumatori nelle concessionarie? La soluzione scelta da alcune Case è quella delle performance car. Più che per aumentare le vendite, queste vetture sono state create per migliorare l'immagine del marchio, mostrando lo stato dell'arte in termini di tecnologia, design e prestazioni.

Alcune di loro sono modelli una tantum, mentre altre fanno parte di una famiglia dedicata. È il caso delle famiglie ad alte prestazioni di Audi (chiamata RS), BMW (M) e Mercedes (AMG), e di altri marchi premium come Alfa Romeo (Quadrifoglio), Lexus (F) e Jaguar (SVR). La maggior parte di queste auto deriva dalla gamma normale, ma incorpora super-motori con meno peso.

Chi performa di più sul mercato?

I dati raccolti da JATO Dynamics per alcuni mercati europei indicano che la lineup RS di Audi è stata la più popolare nel 2021 e durante il primo trimestre di quest'anno. Questa famiglia, che comprende RS3, RS4, RS5, RS6, RS e-tron GT, RSQ3, RSQ3 Sportback, RSQ8 e TT RS, ha guidato questa classifica esclusiva con circa 17.600 unità registrate nel 2021 e quasi 7.000 unità nel primo trimestre 2022. Si tratta del 3,0% e del 4,7% del volume totale del marchio, rispettivamente.

Audi ha posizionato correttamente questa famiglia attraverso una splendida campagna di marketing insieme a una vasta gamma di versioni. Tuttavia, mancano modelli chiave come la RSQ5.

In termini di vendite, la gamma RS è stata seguita dalle Mercedes AMG con circa 6.300 unità nel primo trimestre 2022, in calo del 34% rispetto al primo trimestre 2021. Le versioni AMG delle Classi A, C, E e G, e CLA, CLS, GLA, GLB, GLC, GLC Coupé, GLE Coupé e SL hanno rappresentato il 4,1% del volume totale del marchio durante lo stesso periodo (contro il 5,4% nel primo trimestre del 2021).

Infine, c'è la famiglia M di BMW. Durante i primi tre mesi di quest'anno, il marchio di Monaco ha registrato circa 3.600 unità delle versioni M3, M4, M5, M8 e M/M Competition delle versioni X3, X4, X5 e X6. Il volume è aumentato del 18% grazie soprattutto all'ultima generazione della M3 e della M4, entrambe caratterizzate dalla grande griglia. A differenza di Audi e Mercedes, la gamma BMW M rappresentava il 2,3% del totale venduto dal marchio.

Quadrifoglio incide di più sul totale vendite Alfa

È molto interessante, infine, vedere la maggiore importanza che la gamma prestazionale Quadrifoglio rappresenta per Alfa Romeo. Mentre nel primo trimestre queste famiglie dei rivali tedeschi contavano dal 2,3% al 4,7% delle immatricolazioni, le versioni Quadrifoglio della Giulia e della Stelvio rappresentavano il 5,8% del totale Alfa (nel primo trimestre 2021 erano al 5,3%).

Come è possibile? Parte della spiegazione è dovuta alla limitata offerta tradizionale. Tuttavia, è anche chiaro che le vetture performanti di Alfa Romeo sono molto popolari in termini di visibilità sui media e di risultati delle prestazioni.

L'autore dell'articolo, Felipe Munoz, è Automotive Industry Specialist di JATO Dynamics.