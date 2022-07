Entro il 2027 Kia lancerà 14 nuovi modelli elettrici e uno di questi sarà la EV9. Anticipato da un futuristico concept a fine 2021, la versione di serie del SUV a batteria dovrebbe arrivare nel 2023. Uno dei primi prototipi è stato pizzicato dalle nostre spie con le pesanti mimetizzazioni che ne provano a coprire le gigantesche proporzioni.

È sempre boxy, ma meno futuristico

Se la EV9 di serie confermerà le dimensioni del concept, ci aspettiamo un SUV veramente grande. Nello specifico, parliamo di una lunghezza di 5 metri, una larghezza di 2 metri e un’altezza di 1,8 metri. A giudicare dalle foto spia, la Kia resterà piuttosto fedele allo stile squadrato del prototipo.

Nonostante le camuffature, si possono vedere nitidamente i fari LED anteriori verticali e le luci posteriori a forma di Y. Il tetto e i paraurti sembrano aver mantenuto il design boxy del concept, mentre le portiere con apertura controvento sono state sostituite con una soluzione più tradizionale.

Non ci sono foto degli interni, ma crediamo che Kia abbia reso più “normale” l’abitacolo della EV9. Nel concept, infatti, i sedili della prima fila si potevano ruotare di 180 gradi, mentre il volante si richiudeva a scomparsa.

Le possibili motorizzazioni

Non abbiamo dettagli precisi sul powertrain della Kia EV9. Le uniche informazioni ufficiali sono quelle del concept che parlano di un’architettura a 800 V e di una batteria da 100 kWh. Presumibilmente dotato di un doppio motore elettrico per la trazione integrale, la Kia potrebbe permettere fino a 483 km di autonomia e uno scatto 0-100 km/h di circa 5 secondi.

Inoltre, collegandosi ad una colonnina di corrente continua fino a 350 kW, la EV9 potrebbe passare dal 5 all’80% di carica in circa 30 minuti. Infine, stando ai rumors raccolti negli scorsi mesi, nella gamma potrebbe esserci spazio per una variante sportiva GT. Su quest’ultimo modello le informazioni sono pochissime, ma non ci stupiremmo di trovare i 585 CV della EV6 GT.