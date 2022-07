Può sembrare difficile da credere, ma un'auto è davvero riuscita a percorrere la bellezza di 56,8 km con 1 kg di biometano, per un consumo record di 1,76 kg/100 km.

Il primato è stato stabilito da una Renault Clio E-Tech Hybrid trasformata a biometano con il kit Autogas Italia di Ecomotive Solutions durante la Gara 1 del Green Endurance Aci Treviso.

Migliorato il record del 2021

A guidare con un piede destro molto attento la Clio ibrida a biometano in questo sorprendente risultato - che migliora il record dello scorso anno - è stato Nicola Ventura, di Ecomotori Racing Team, assieme alla navigatrice Monica Porta.

La prova che ha portato al record prevedeva un percorso di 300 km su strade del trevigiano aperte al pubblico ed è stata portata a termine con velocità medie minime comprese da regolamento tra 46 e 48 km/h.

La Clio full hybrid trasformata a metano

La vettura di base è la Renault Clio E-Tech Hybrid che è mossa da un motore 4 cilindri 1.6 a benzina + due motori elettrici per 140 CV totali, che nella versione di serie ha un consumo medio WLTP dichiarato di 4,3 l/100 km (23,25 km/l). Per la nostra prova consumi reali della Clio Hybrid cliccate qui.

Il kit di conversione di Autogas Italia è un impianto aftermarket messo a punto per funzionare sia a gas naturale che a biometano, che comprende diverse parti aggiuntive. In primo luogo c'è un dispositivo elettronico che interagisce con il sistema OBD del veicolo per la corretta carburazione.

Poi c'è il selettore del carburante sul cruscotto che può avere anche un display informativo e tre serbatoi da 16 litri ciascuno sotto il piano di carico del bagagliaio che possono contenere tra 8 e 9 kg di gas per un'autonomia dichiarata variabile dai 350 ai 450 km.