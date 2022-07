Sei ruote motrici e 862 CV. Di solito i numeri li lasciamo per ultimi, ma in questo caso meritano un posto d'onore. L'Apocalypse Juggernaut 6X6 è un'insolita creazione dell'azienda specializzata in trasformazioni di camion e SUV a sei ruote motrici che deriva da un Ram TRX. E' un mezzo impressionante, che ha prezzi altrettanto stellari, visto che il listino "parte" da 297.999 dollari (294.407 euro circa, al cambio attuale).

"E' essenzialmente una somma delle nostre più grandi realizzazioni, prendendo in prestito i migliori aspetti e le caratteristiche precedentemente evidenziate nei nostri 180 6x6 attualmente in circolazione", ha detto Joseph Ghattas, proprietario, ingegnere e capo progettista di Apocalypse Manufacturing.

Un TRX rinnovato

La griglia e il paraurti anteriori dell'Apocalypse Juggernaut 6X6 sono in acciaio e i parafanghi sono enormemente svasati per massimizzare la corsa delle ruote. Il tetto è dotato di una barra luminosa a LED integrata e dietro i parafanghi posteriori sono altrettanto prominenti e realizzati sempre in acciaio.

Purtroppo non abbiamo foto degli interni, ma sappiamo che a bordo ci sono un display da 12 pollici per l'infotainment e un impianto stereo Harman Kardon.

Traina fino a 9 tonnellate

Il Juggernaut monta il V8 Hellcat sovralimentato da 6,2 litri, ma con una messa a punto che spinge la potenza a 862 CV, invece dei 711 CV del Ram TRX di serie. La potenza passa attraverso il sistema di trazione integrale Apocalypse a sei ruote motrici con differenziali bloccati e un assale posteriore Dana 60. Il costruttore dichiara che questo mezzo speciale è in grado di trainare fino a 9 tonnellate.

Il pianale di carico misura quasi 2,74 metri di lunghezza e una copertura azionata elettricamente e resistente alle intemperie può essere chiusa a chiave per proteggere tutto ciò che si sta trasportando.

Le modalità di guida sono cinque: Sport, Drag Race, Baja, Rock e Mud. Un'impostazione personalizzata consente inoltre di selezionare le proprie impostazioni preferite e di salvarle per un uso futuro. Per i percorsi fuoristrada, la Juggernaut monta cerchi da 22 pollici.