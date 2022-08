Ford propone nuove offerte nel mese di agosto, ma fissando per il momento la scadenza dopo la prima settimana del mese: ad esempio, su varie versioni di Fiesta viene rilanciata la formula Idea Ford, che ha tra i suoi punti di forza l’assenza di anticipo.

La Ford Fiesta Titanium 5 porte con il 1.1 da 75 CV a benzina costa di listino 20.550 euro; si può contare su uno sconto iniziale che permette di ribassare il valore a 18.700 euro, oppure a 17.950 euro con il finanziamento.

Si versano a questo punto le sole rate, che sono 36 da 304,51 euro (TAN 5,35%, TAEG 6,89%); al termine c’è la maxi rata da 9.658,5 euro, con le consuete opzioni di sostituzione, restituzione o riscatto anche rateale. In caso di restituzione, il limite massimo di percorrenza per questa offerta è di 30.000 km, con 0,20 euro per ogni chilometro in più.

Vantaggi

Grazie al contributo dei Ford Partner, è ancora possibile proseguire l’iniziativa di Ford che prevede un finanziamento senza anticipo, e nel caso di questa Fiesta anche senza obbligo di rottamazione. Con il finanziamento, lo sconto è più alto, e la rata finale è inferiore ai 10.000 euro.

Svantaggi

Bisogna tener conto dei costi in più: 4 euro al mese di pese di incasso, i costi di apertura pratica, IPT e PFU, altri oneri ed eventuali accessori da aggiungere alla versione Titanium.

In sintesi