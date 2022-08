Qualcuno potrebbe definirla una questione di tradizioni: la Toyota GR Supra ha attraversato 6 decadi con il pomello del cambio in bella vista e anche per la quinta generazione la Casa giapponese ha voluto accontentare i fan della sportiva con l'approdo della Supra manuale, che abbiamo provato pochi mesi fa.

Nonostante la richiesta calorosa dei seguaci di questo modello però Toyota non prevede che la Supra manuale possa fare grandi numeri, come rivelato dal portavoce di Toyota North America, Paul Hogard.

Una su quattro

Questo è il rapporto tra l'allestimento con cambio manuale e automatico nelle vendite della Toyota GR Supra, come confermato da Hogard a The Drive. Un dato forse triste per i puristi, ma che ricalca le tendenze di mercato, almeno in parte. Da una parte infatti marchi come Volkswagen e Mercedes-Benza hanno già annunciato che abbandoneranno il cambio manuale già nei prossimi anni; dall'altra però c'è chi resiste, come le M di BMW.

La M2 infatti viene scelta da metà degli acquirenti con il manuale e questo ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta della Casa dell'Elica di mantenerlo in vita ancora per molto.

C'è da dire poi che la Supra manuale è stata lanciata poco tempo fa, e quindi il 25% stimato da Toyota potrebbe essere una cifra al ribasso, soprattutto alla luce del fatto che in alcuni mercati le due versioni avranno lo stesso prezzo base. Diverso il discorso per il mercato italiano, dove la Supra Sport AT viene proposta a 58.500 euro, mentre la Supra Lightweight MT arriva a 65.000 euro. Vedremo se il tempo, e le classifiche, daranno ragione a Toyota, o se il cuore degli appassionati sarà capace di invertire le statistiche.