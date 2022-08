Tra le offerte ufficiali di Alfa Romeo, c’è sempre un posto per la Giulia Turbo Diesel, proposta normalmente con un forte sconto iniziale e con rate piuttosto contenute in rapporto al listino iniziale e ai servizi inclusi.

L’esempio di agosto riguarda l’Alfa Romeo Giulia 2.2 Turbo Diesel da 160 CV, in allestimento Super Business. Il prezzo di listino è di 49.200 euro, che con lo sconto della Casa può essere ridotto fino a 40.900 euro, vale a dire 8.300 euro in meno.

Con un anticipo di 14.060 euro, senza obbligo di rottamazione o permuta, si versano poi 36 rate mensili da 349 euro, comprese le spese di incasso (TAN 3,99%, TAEG 9,31%); la rata finale ammonta a 21.690,19 euro, per un massimo di 70.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, da versare in caso di restituzione dell’auto.

Nella rata sono compresi alcuni servizi: oltre ai consueti Identicode e Polizza pneumatici Plus, c’è una polizza furto e incendio, in questo caso calcolata sulla provincia di Bologna, e l’estensione di garanzia Maximum Care per un anno o 120.000 km, facoltativa ma inclusa in questi importi.

Vantaggi

Le offerte di Alfa Romeo si fanno notare per lo sconto iniziale piuttosto sostenuto, anche se difficilmente le motorizzazioni rientrano tra quelle che possono beneficiare di incentivi: per questa Giulia siamo agli 8.300 euro, con un anticipo di 14.060 euro che può essere compensato con la permuta di un usato di un certo valore.

Mantenendo piuttosto alto l'importo della rata finale, quasi sempre considerato anticipo per un nuovo modello, le rate mensili sono di 349 euro, e comprendono assicurazione furto e incendio ed estensione di garanzia.

Svantaggi

Attenzione ai costi fissi del finanziamento, e anche alle spese per eventuali accessori inclusi nell’allestimento Super Business, sulle vetture disponibili.

In sintesi