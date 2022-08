Renault ha aggiornato le proprie iniziative promozionali anche nel mese di agosto: con il nome di Valore Futuro Renault troviamo di fatto il classico finanziamento con mini rate, e il valore futuro garantito più alto rispetto a quello di mercato. Vediamo l’esempio sulla Captur E-Tech, il cui listino ufficiale è di 26.700 euro.

Per una Renault Captur Equilibre E-Tech Hybrid 145 il listino scontato ammonta a 23.300 euro, con esclusione di IPT e PFU; con un anticipo di 6.550 euro, l’importo mensile delle successive 36 rate è di 149,70 euro (TAN 4,5%, TAEG 5,76%).

Al termine, la maxi rata è pari a 15.486 euro, per un totale di 30.000 km e euro 0,10 per ogni chilometro percorso in più, in caso di restituzione.

Nella rata di esempio, Renault include vari servizi: in questo caso, finanziamento protetto e pack service che include tre anni di furto e incendio, un anno di driver insurance ed estensione di garanzia per tre anni o 50.000 km.

Vantaggi

Nell’offerta per la Captur in versione ibrida da 145 CV i vantaggi sono diversi: lo sconto sul listino proposto da Renault, la rata di circa 150 euro, un completo gruppo di servizi inclusi. Da notare che i valori di TAN e TAEG sono tra i più vantaggiosi del mese.

Svantaggi

Il costo finale va calcolato con le spese fisse: IPT, PFU, oneri finanziari, bolli ed eventuai accessori.

In sintesi