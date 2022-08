Rinata nel 2020 la Ford Bronco ha fin da subito registrato ordini record negli Stati Uniti. Un ritorno atteso da anni per il fuoristrada americano lanciato per la prima volta nel 1966 e mandato in pensione nel 1996, dopo 5 generazioni.

E proprio la prima generazione viene celebrata e omaggiata con le versioni speciali di Bronco e Bronco Sport chiamate Heritage Edition ed Heritage Limited Edition, caratterizzate da dettagli dedicati che strizzano l'occhio alla Bronco di 56 anni fa.

Omaggio alla storia

Sia la Bronco (2 e 4 porte) che la Bronco Sport Heritage si distinguono per la doppia tinta della carrozzeria e per gli inserti in color Oxford White. Questi ultimi si trovano sul tetto, sulla calandra (dove è ben in evidenza la scritta “Ford” in Race Red) e sui particolari cerchi in lega da 17”.

Ad identificare queste varianti è anche una linea bianca che attraversa tutta la fiancata e che ricorda da vicino il look della Bronco anni ’60.

Ford Bronco Heritage Limited Edition 2023 Ford Bronco Heritage Limited Edition 2023

A bordo della Bronco troviamo sedili in tessuto, un pannello strumenti con inserti Oxford White e un badge specifico nella console centrale. Nella Bronco Sport, invece, sono presenti i sedili in tessuto e un quadro strumenti che mette insieme dettagli in Navy Pier e Oxford White, oltre a cuciture in Race Red e Robin’s Egg Blue.

Ford Bronco Sport Heritage Edition 2023 Ford Bronco Sport Heritage Edition 2023

Cosa cambia nelle varianti Limited Edition? La Bronco si completa con badge esterni metallici specifici, sedili in pelle con accenti bianchi e rossi e placchette Heritage Limited nella console centrale. La Bronco Sport riceve pneumatici all-terrain da 29”, sedili in pelle, accenti Oxford White nei pannelli delle portiere e gli immancabili badge interni ed esterni.

La dotazione per l’off-road

Per quanto riguarda la dotazione, la Bronco Heritage Edition si basa sull’allestimento Big Bend e propone di serie il pacchetto Sasquatch comprensivo di sospensioni H.O.S.S. (High-Performance Off-Road Stability Suspension) 2.0, ammortizzatori regolabili Bilstein, pneumatici da fuoristrada da 35” Goodyear e differenziali anteriori e posteriori bloccabili.

La Bronco Heritage Limited Edition, invece, nasce come evoluzione della versione Badlands riprendendone la dotazione e la forma della griglia.

Anche la Bronco Sport Heritage Edition utilizza come base l’allestimento Big Bend con sospensioni H.O.S.S., molle posteriori da 46 mm di diametro e una taratura delle sospensioni specifica. Infine, la Bronco Sport Heritage Limited Edition esalta la variante Badlands con bloccaggio del differenziale posteriore e sette modalità di guida, incluse la Mud/Ruts e la Rock Crawl.

SUV e fuoristrada firmati Ford sono disponibili nelle colorazioni Robin’s Egg Blue (ispirata all’Arcadian Blue della Bronco del 1966), Yellowstone Metallic (basata sulla Prairie Yellow del 1971) e Peak Blue (che, però, arriverà nel corso del 2023).

Motori e prezzi

Parlando di motorizzazioni, la Bronco Heritage è disponibile col 2.3 EcoBoost a 4 cilindri da 304 CV e 441 Nm di coppia in abbinamento ad un cambio manuale a 7 rapporti o (come optional) ad un automatico a 10 marce. La Bronco Heritage Limited Edition, invece, utilizza l’unità più potente 2.7 EcoBoost V6 da 335 CV e 563 Nm con cambio automatico a 10 rapporti.

Passando alla Bronco Sport, la versione Heritage monta un 1.5 4 cilindri da 185 CV e 258 Nm, mentre la Heritage Limited Edition sfrutta il 2.0 4 cilindri da 249 CV e 373 Nm.

Già ordinabili dalla clientela nordamericana, le varianti Limited Edition saranno prodotte in soli 1.966 esemplari l’una come richiamo all’anno di nascita della Bronco originale. I prezzi variano dai 34.245 dollari (circa 33.500 euro) per la Bronco Sport Heritage fino ai 66.895 dollari (65.400 euro) per la Bronco Heritage Limited Edition 4 porte.

E l’Italia? Ford ha annunciato che la Bronco (solo in versione fuoristrada, quindi non la Sport) sarà venduta in Europa attraverso le concessionarie ufficiali, ma non ha specificato gli allestimenti disponibili. Al momento, quindi, l’unico modo per guidare una Heritage Edition nel nostro Paese è rivolgersi alle aziende d’importazione parallela tenendo conto dell’aumento del prezzo di listino dovuto alle spese di trasporto e ai dazi.