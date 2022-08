Forme squadrate, dimensioni compatte e look da fuoristrada. Questo identikit non può che riferirsi a una delle 4x4 più amate sul mercato, alla Suzuki Jimny, che negli anni si è evoluta nel design mantenendo però quello stile sobrio che ne ha fatto la fortuna in lungo e in largo. Come sappiamo, però, alla fantasia non ci sono limiti.

Negli ultimi mesi avrete visto tante foto del nuovo kit estetico firmato da Brabus che fa sembrare la piccola Jimny in tutto e per tutto una Mercedes-AMG Classe G in miniatura, con tanto di dettagli e loghi. Ora, però, potete darle un'occhiata da vicino nel video dei colleghi di Collecting Cars, che ne hanno scovato un esemplare nascosto tra le stradine inglesi.

Una Classe G Brabus in miniatura!

Bisogna guardarla con molta attenzione perché, vista di sfuggita, questa Jimny è identica in tutto e per tutto al grande SUV Mercedes. Rispetto alla base, la replica monta cerchi da 18" in nero lucido, finiture esterne sempre in nero lucido e anche le stesse maniglie della G63 originale. Sopra il lunotto si intravede la retrocamera per parcheggiare, mentre i loghi Brabus fanno capolino sui mozzi, sulla griglia anteriore e sulla ruota di scorta posteriore.

La stessa attenzione ha riguardato gli interni che non hanno nulla a che fare con la Jimny originale. I sedili sono in pelle arancione, con lo stesso materiale che riveste i pannelli delle portiere e il cruscotto con cuciture a contrasto a diamante. La strumentazione e lo schermo dell'infotainment sopra la plancia sono quelli Suzuki di serie, probabilmente perché l'architettura generale non consente l'installazione di sistemi più moderni. L'unica differenza è la possibilità di accendere il motore senza chiave, funzione non disponibile sulla Jimny originale.

Sotto il cofano... un 1.5!

"Can che abbaia non morde", un proverbio decisamente a fuoco se riferito a questa piccola - ma cattivissima - Suzuki. Sotto il cofano di questa Classe G replica, infatti, non c'è il poderoso V8 da 4.0 litri biturbo delle AMG/Brabus, ma il quattro cilindri 1.5 aspirato originale Suzuki da 101 CV e 138 Nm di coppia abbinato al cambio automatico a quattro rapporti. Siamo a circa un sesto della potenza della Brabus, ma che importa? Il look è fantastico!

Al momento, la Suzuki Jimny non è ordinabile in Italia. Presto, però, lo sarà di nuovo perché sotto il cofano è in arrivo un nuovo motore elettrificato in grado di tenere basse le tanto discusse emissioni di CO2 che hanno portato al bando del vecchio 1.5 aspirato. E ci sarà anche una versione allungata a cinque porte!