Pochi giorni fa avevamo mostrato le primissime immagini della Bentley Batur, che il prossimo 21 agosto verrà presentata dal vivo alla rassegna di Pebble Beach, il concorso d'eleganza che si celebra nella contea di Monterey.

L'ipotesi - aleggiata precedentemente - era quella di poter vedere tra l'altro, anche la prima elettrica della storia del glorioso marchio di Crewe. Se così sarà non è (ancora) dato saperlo; quel che è certo è che la prossima Batur celebrerà il glorioso e iconico motore W12, di cui vi abbiamo parlato in questo video.

Nuovo corso stilistico

La notizia giunge in un pomeriggio di Ferragosto: Bentley ha infatti rilasciato nuovi dettagli sulla sua prossima auto che farà debuttare un nuovo linguaggio stilistico sotto la guida del Direttore del Design Andreas Mindt, caratterizzato da una reinterpretazione delle caratteristiche classiche del passato, su forme nuove e più pulite. Ecco, proprio questo design darà vita alla futura gamma di BEV Bentley, a partire dal 2025.

Personalizzazioni d'elitè

La Batur, il cui nome trae origine dall'omonimo lago vulcanico presente sull'isola di Bali, racchiuderà le ultime opportunità di personalizzazione da parte del cliente. Le opzioni includeranno la scelta di materiali compositi sostenibili in fibra naturale, pelle a basse emissioni di CO2 o perché no, anche oro 18k stampato in 3D.

W 12 e design accennato

Come già accennato precedentemente, la Batur celebrerà il W 12 endotermico, che riceverà anche un'iniezione di cavalli e con un valore di coppia migliorato. Non è dato sapere però in che modo e di quanto. Informazioni che vedremo - evidentemente - svelate tra poco meno di una settimana.

Nel frattempo, per stuzzicare il palato degli appassionati della Casa inglese, è stata rilasciata un'immagine che permette di vedere al meglio il profilo superiore dell'auto, con una coda fastback che dona eleganza, ma al contempo con superfici levigate più muscolose (si noti, per fare un esempio, la zona del passaruota posteriore). Non resta dunque che attendere: Pebble Beach sarà vetrina e palcoscenico della prossima grand tourer di casa Bentley.