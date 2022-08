La Bentley Flying Spur Mulliner, la versione più completa e lussuosa dell’ammiraglia inglese, ha debuttato alla Monterey Car Week del 2021.

A distanza di un anno, la gamma si allarga con l’introduzione della Blackline Specification, uno speciale allestimento che promette di alzare ulteriormente il tasso di esclusività e che sarà esposta all’edizione 2022 della kermesse californiana in programma fino a domenica 21 agosto.

Le caratteristiche

La Blackline Specification si riconosce per uno stile decisamente più “scuro” rispetto agli altri modelli. Abbandonate tutte le cromature (incluso il badge Winged B), tutti i dettagli e gli inserti sono in nero lucido Beluga Black.

Tra questi ci sono la calandra, gli elementi sui passaruota e le prese d’aria, oltre ai cerchi in lega da 22” disponibili in due stili. In entrambi, comunque, il coprimozzo con logo Bentley rimane sempre dritto anche quando si muovono le ruote.

La Flying Spur Mulliner Blackline Specification viene proposta in otto configurazioni diverse di interni e in tre colori. Una delle combinazioni più ricche è la Flare che mette insieme pelle Beluga per il quadro strumenti, pannelli porta e padiglione e pelle rossa Hotspur per i sedili.

A bordo troviamo anche elementi tridimensionali sui sedili, una console centrale con l’immancabile orologio Mulliner, il Bentley Rotating Display e il volante in tinta bicolore. Un’altra esclusiva delle versioni Mulliner della Flying Spur è rappresentata dai tavolini da picnic (rivestiti in pelle) a sollevamento elettrico installati dietro i sedili anteriori.

Lusso estremo in tre potenze

La Flying Spur Mulliner con Blackline Specification si può richiedere in tre motorizzazioni diverse. L’entry level è rappresentata da una 2.9 V6 ibrida plug-in da 544 CV, con uno scatto 0-100 km/h di 4,3 secondi e una velocità massima di 285 km/h.

Si prosegue col 4.0 V8 biturbo non elettrificato da 549 CV con un’accelerazione 0-100 km/h di 4,1 secondi e una velocità massima di 318 km/h. Infine, in cima al listino della Bentley c’è la 6.0 W12 da 635 CV, 0-100 km/h di 3,8 secondi e un picco di 333 km/h.

Insieme alla Blackline Specification, alla Monterey Car Week debutterà anche la Batur, il secondo modello originale marchiato Mulliner che anticipa il design delle Bentley del futuro.