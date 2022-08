Desiderate il ritorno della Volkswagen Golf Cabriolet o della Scirocco? La Golf protagonista di questo strano video prova ad avvicinarsi il più possibile a un’auto scoperta e a una coupé, anche se lo fa in modo decisamente non convenzionale.

Un esemplare spagnolo della compatta tedesca, infatti, è stato ripreso mentre viaggia col tetto completamente distrutto come se nulla fosse successo.

Eppur si muove

Per essere precisi, la Volkswagen del video è una Golf R modello restyling riconoscibile dalla grafica dei fari e dai quattro terminali di scarico. L’auto è stata ripresa nei dintorni di Barcellona e sembra viaggiare senza nessun tipo di problema meccanico.

La fiancata e il posteriore appaiono sostanzialmente intatti, mentre il video non mostra la parte anteriore. Ad attirare l’attenzione, però, è il tetto sfondato che ha cambiato completamente i connotati dell’auto.

C’è da pensare che la Volkswagen sia stata coinvolta in uno strano incidente a pochi chilometri di distanza da dov’è stato girato il video e che il guidatore sia diretto verso l’officina più vicina.

Le ipotesi

Periodismo del Motor, la testata che per prima ha pubblicato il video, ha provato a indagare sulle cause dello strambo incidente, ma non è riuscita a trovare informazioni precise. Ci sentiamo di escludere, comunque, che la Volkswagen si sia capottata o che sia caduta da un’altura di qualche tipo atterrando sul tetto. In questi ultimi casi, infatti, si sarebbe dovuta deformare l’intera struttura dell’auto.

È più probabile, invece, che la Golf sia stata colpita da un oggetto pesante di grandi dimensioni caduto dall’alto, come un albero. È certo, comunque, che la riparazione non sarà a buon mercato. Oltre al tetto e ai montanti completamente da buttare, è probabile che nell’abitacolo siano esplosi gli airbag e che sia quindi necessaria la sostituzione.