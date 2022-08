La Bugatti Veyron è uscita di produzione da alcuni anni, ma i suoi segreti non sono ancora stati svelati del tutto. Uno degli aspetti più interessanti dell’hypercar francese riguarda gli pneumatici, i quali sono stati sviluppati appositamente per la Casa per resistere a velocità superiori a 400 km/h.

Il canale YouTube Waterjet Channel ha avuto la possibilità di mettere le mani su una ruota, non più utilizzabile, di una Veyron e ne ha letteralmente tagliato una fetta.

Meglio una compatta o la ruota di una Bugatti?

Il primo aspetto che colpisce della ruota è la dimensione. Con una sezione di 365 mm, queste gomme sono davvero giganti e sono più grandi di quelle da 355 mm montate sulla Chiron (e sulla Lamborghini Aventador).

Come si può immaginare, ogni ruota non è esattamente economica. Uno pneumatico Michelin può costare 10.000 dollari, mentre i cerchi della OZ Racing hanno prezzi variabili tra i 10.000 e i 40.000 dollari l’uno.

Ciò significa che ogni ruota può costare circa 35.000 dollari (e che un intero set può superare tranquillamente i 100.000 dollari), ossia quanto una compatta o un SUV nuovi di pacca.

Come se non fosse abbastanza, Bugatti sostituisce le gomme delle sue auto al massimo ogni 5 anni, a prescindere al chilometraggio. Inoltre, per limitare al minimo possibili danni (che sarebbero un enorme problema a 400 km/h), la Casa consente di equipaggiare solo due set di pneumatici sullo stesso cerchio prima di installare delle nuove ruote.

Uno sguardo all’interno della ruota

Per scoprire cosa si cela dentro la ruota di una Bugatti, i protagonisti del video utilizzano una macchina per il taglio a getto d’acqua capace di perforare lo spesso strato di gomma e il cerchio in alluminio. L’attrezzatura impiega 10 minuti per completare il lavoro e sezionare la ruota.

Il primo aspetto interessante è la presenza di un elemento di plastica molto resistente installato tra pneumatico e cerchio che, secondo quando ricostruito dal canale YouTube, funge da supporto in caso di scoppio della gomma. Inoltre, la gomma stessa è incollata al cerchio, probabilmente per dare maggiore rigidità all’intera struttura e migliorare la resistenza alle altissime velocità.

Del resto, ogni dettaglio è fondamentale quando si viaggia a oltre 400 km/h. Basta pensare che alla velocità massima di 431 km/h (sulla versione Super Sport), le gomme sono sottoposte a una forza di 5.442 G e possono resistere appena 15 minuti.