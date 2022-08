Che la posizione di Toyota nei confronti delle auto elettriche sia immersa in un mare di dubbi è cosa nota, nonostante il colosso giapponese abbia presentato un piano prodotto incentrato proprio sull'elettrico puro. Più volte il numero uno delle Tre Ellissi ha sollevato perplessità sui modelli a batteria, arrivando a definirli "sopravvalutati".

Una posizione ribadita da Jack Hollis, vice presidente esecutivo delle vendite di Toyota Motor North America, in occasione di un evento organizzato dall'Automotive Press Association, durante il quale il manager ha chiosato "Non credo che il mercato sia pronto".

Problemi noti

Il perché è presto detto: prezzi ancora troppo alti e infrastruttura di ricarica non all'altezza per un'adozione di massa delle auto elettriche. Una situazione che non riguarda unicamente gli Stati Uniti ma la quasi totalità dei Paesi, alle prese con una transizione energetica ricca di ostacoli e sfide.

Lexus Electrified Sport Concept

"Non credo che l'infrastruttura sia pronta. E se anche foste pronti ad acquistare un'auto elettrica, se poteste permettervela... i prezzi sono ancora troppo alti" ha continuato Hollis. Eppure al di là dell'Atlantico le vendite di auto a batteria stanno aumentando e nei primi 6 mesi del 2022 hanno rappresentato il 5,2% del totale, più del doppio rispetto al 2,5 dello stesso periodo del 2021. Una buona crescita che, stando ai piani dell'amministrazione Biden, dovrà toccare il 50% entro il 2030. Una "mission impossible" secondo Hollis.

Il parallelo con l'ibrido

"Ci sono voluti 25 anni per arrivare a meno del 10% (di quota di mercato) per l'ibrido - che è accessibile, che è fatto con le risorse disponibili", ha spiegato Hollis, aggiungendo che il numero di automobilisti interessati all'elettrico non è quello sperato alla Casa Bianca. E i criticati incentivi inseriti nell'Inflation Reduction Act potrebbero non bastare, visti i paletti messi al "passaporto" delle auto acquistabili.

Toyota bZ4x Lexus RZ

Come detto però, nonostante dubbi e perplessità, il Gruppo Toyota metterà sul piatto 62 miliardi di euro da qui al 2030 per dare vita a 30 nuove auto 100% elettriche marchiate Toyota e Lexus. Un piano inaugurato dalla Toyota bZ4x e dalla Lexus RZ450 e che proseguirà con numerosi modelli, dai soliti SUV a supersportive come l'erede emissioni zero della Lexus LFA passando per berline e coupé.