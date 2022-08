La BMW X5 M Competition è tra i SUV giù potenti del mercato. Con 625 CV e 750 Nm di coppia è in grado di regalare ai propri occupanti prestazioni senza compromessi.

Nonostante la velocità però, il suo stile esterno non si differenzia poi molto dalle versioni più comuni, magari diesel e in allestimento MSport. Per colmare questa piccola "carenza" (se così possiamo definirla) vengono però in aiuto numerosi tuner, che da tempo propongono dei kit estetici dedicati per esibire ancora meglio la potenza del grande V8, tra questi lo specialista tedesco Hamann.

Quasi estrema

L'azienda tedesca con sede a Laupheim, in Baviera, si è presa la licenza di apportare alcune importanti modifiche allo stile del grande SUV BMW. Prima tra tutte, l'auto è stata dotata di nuovi cerchi in lega extra large, in misura da 23 pollici e rivestiti da enormi gomme 315/25.

Un importante upgrade che, in combinazione con delle nuove molle per gli ammortizzatori, ha permesso di ottenere una maggiore velocità in curva. I nuovi cerchi verniciati in nero, sono disponibili anche in grigio chiaro e scuro per la particolare versione dell'auto chiamata Anniversary Evo. Le gomme scelte dal tuner in abbinamento sono le prestanti Continental Sport Contact 7 high-performance.

Rossa e nera

L'esemplare di BMW X5 M Competition su cui sono state apportate le modifiche era verniciato in origine in Rosso Toronto M, una particolare tinta metallizzata del catalogo Individual di BMW. A questa sono stati aggiunti dal tuner diversi dettagli in nero e in fibra di carbonio, come la nuova mascherina frontale, lo splitter anteriore posto sotto al paraurti, un nuovo estrattore posteriore e un nuovo alettone integrato nel portellone di notevoli dimensioni.

Piccole modifiche sono infine state apportate anche negli interni, con nuovi rivestimenti in fibra di carbonio per volante e plancia.