Manca sempre meno alla presentazione ufficiale della Ferrari Purosangue. Annunciato nel 2017, il primo SUV del Cavallino Rampante verrà svelato domani, ma c’è ancora tempo per dare uno sguardo alle ultime foto spia.

Negli scorsi giorni, infatti, le nostre spie hanno avvistato la Purosangue impegnata nei test finali prima del debutto globale.

Si sgranchisce le ruote

Le foto spia più recenti confermano quanto già visto nelle precedenti occasioni. Ormai, per quanto ancora mimetizzata, la carrozzeria della Purosangue ha acquisito le sue forme definitive. Il SUV si caratterizzerà per un look dinamico, ma al tempo stesso semplice e con diversi dettagli ispirati ad altri modelli del marchio.

Ad esempio, il design dei fari e la forma della griglia anteriore ricordano molto quelle della Roma, mentre la fiancata muscolosa sembra essere un’evoluzione della FF. Al posteriore troviamo una coda tronca e un grande diffusore con quattro terminali.

Purtroppo, non abbiamo foto dell’abitacolo, ma sembra che la Ferrari integrerà una nuova strumentazione digitale col display dell’infotainment integrato nella plancia. Inoltre, ci aspettiamo spaziosità e praticità senza precedenti nella storia del brand.

V12 e ibrida

La Purosangue dovrebbe debuttare con un classico V12 aspirato sotto al cofano. La potenza non è ancora stata annunciata, ma potrebbe toccare gli 800 CV o avvicinarsi agli 830 CV della 812 Competizione. In un secondo momento, la gamma potrebbe arricchirsi con una versione ibrida, dato che la piattaforma della Ferrari è stata studiata per ospitare powertrain elettrificati.

Ferrari Purosangue V12 render

In ogni caso, le prestazioni saranno paragonabili (o addirittura superiori) a quelle della concorrenza. La Purosangue entrerà in un’arena piena di competitor come la Bentley Bentayga Speed, l’Aston Martin DBX 707 e la neonata Lamborghini Urus Performante. Non resta che attendere ancora qualche ora per scoprire finalmente ogni dettaglio sulla Ferrari.