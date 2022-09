Il Brand sportivo francese Alpine sarà presente al Salone di Parigi 2022, in programma dal 17 al 23 ottobre al Parc des Expositions di Porte de Versailles, con un nuovo concept che anticiperà uno dei prossimi modelli elettrici in arrivo nel 2023.

E' ancora presto per saperne di più, ma nell'attesa ricordiamo tutto ciò che è noto.

Un concept mai visto prima

Nell'anno in cui Renault Sport ha cessato la sua attività, Alpine - lo ricordiamo - è stata inglobata a tutti gli effetti nella Losanga francese, divenendone una vera divisione sportiva, proprio come era un tempo. Il primo frutto di questa nuova collaborazione sarà appunto svelato al prossimo Salone di Parigi.

Vedi tutte le notizie su Salone di Parigi

Si tratterà di una concept car elettrica sportiva, forse basata sulla Renault 5 presentata da Renault l'anno scorso (anche se a riguardo non ci sono ancora certezze), o forse completamente nuova e totalmente diversa dalla gamma attuale.

Bisognerà attendere poco più di un mese per saperne di più, ma è certo che il Salone nazionale francese sarà un appuntamento importante per le Case d'Oltralpe e le presentazioni non deluderanno le aspettative.

Il teaser del 2021 della Renault Alpine Coupe

Il presente di Alpine

Negli ultimi mesi la Casa aveva anticipato alcuni dettagli sul powertrain della prossima generazione di auto elettriche, presentando la Alpine A110 E-Ternité concept, equipaggiata con un motore elettrico da 242 CV e con assetto e prestazioni molto vicine a quelle dell'attuale versione termica.

Senza tetto e pesante soltanto 258 kg in più della A110 normale, si tratta di una delle sportive elettriche più leggere di sempre, svelata al pubblico proprio due giorni dopo che il CEO della Casa Laurent Rossi, in una lunga intervista ad Autocar, aveva dichiarato che la nuova sportiva, forse in futuro, potrebbe condividere dei componenti anche con l'inglese Lotus Type 135, non ancora ufficialmente svelata.

Per saperne di più, non resta che attendere il Salone di Parigi 2022.