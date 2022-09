All’Autodromo di Modena è tutto pronto per battere un nuovo record.

Domenica 18 settembre il circuito modenese sarà letteralmente invaso da centinaia di Mazda MX-5 provenienti da ogni angolo d’Italia (e d’Europa), con Motor1 che sarà presente per darvi aggiornamenti costanti sull’evento.

L’obiettivo? Riuscire a battere l’attuale primato di 683 vetture radunate in Olanda nel 2013.

“Miatisti” di ogni età e Paese

L’iniziativa organizzata da Mazda Italia ha fatto registrare tra le pre-adesioni circa 900 vetture raggiungendo, di fatto, il tutto esaurito in appena tre settimane dall’apertura delle iscrizioni.

Tra i partecipanti si contano anche decine di “miatisti” in arrivo dal resto d’Europa, i quali non sono voluti mancare ad un appuntamento con la storia.

All’Autodromo saranno presenti tutte le generazioni della MX-5, a partire dalla prima (la NA) costruita tra il 1989 e il 1997 e che ottenne subito grande successo in Europa, Giappone e Nord America; fino ad arrivare alla quarta (la ND) in produzione dal 2015.

Gli ospiti speciali

Durante l’evento saranno presenti anche diversi ospiti speciali, a partire da Nobuhiro Yamamoto, l’ingegnere giapponese che fu tra i creatori della MX-5 NA originale. Insieme ad uno dei padri della spider più venduta di tutti i tempi ci saranno anche il collaudatore Loris Bicocchi, lo youtuber Davide Cironi e i piloti della Drive Experience Academy.

Infine, una delle Mazda più importanti del raduno sarà la NM Concept. Svelata in anteprima mondiale proprio a Modena, il prototipo è stato creato dalla startup Gorgona Cars ed è stata realizzata dal giornalista automotive Omar Abu Eideh e dall’ingegnere David Galliano.

Per partecipare alla parata di validazione del record e diventare protagonista di questa impresa, tutti gli iscritti possono registrarsi form Mazda MX-5 - Il Raduno dei Record.