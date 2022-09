I configuratori delle auto oggi sono sempre più precisi e accurati. Ne esistono di tutti i tipi e permettono di replicare alla perfezione la propria prossima auto o quella che si desidera da tutta una vita.

L'ultima evoluzione in termini di definizione e di possibilità di personalizzazione è quello di Rimac, sviluppato in collaborazione con Nvidia, appositamente per la nuova Nevera.

Tridimensionale e personalizzato

La nuova sezione del sito che permette di immaginare la Nevera dei propri sogni è già attiva sul portale web di Rimac. A prima vista sembra identico a tutti gli altri configuratori già esistenti, ma le differenze maggiori si trovano dietro le quinte.

Il software è infatti stato interamente riscritto, per elaborare ancora meglio le linee curve dell'auto, illustrando per la prima volta in ogni minimo dettaglio tutti i riflessi di una particolare vernice scelta, oppure le reali dimensioni dei cerchi in lega selezionati.

Fotogallery: Foto - Il configuratore 3D della Rimac Nevera realizzato con Nvidia

2 Foto

Funziona per mezzo dell'Nvidia Omniverse Cloud, una suite sviluppata proprio dal produttore di schede video più famoso al mondo, che ha al suo interno anche un elaboratore tridimensionale solitamente impiegato per i videogiochi. La definizione è talmente elevata che la Rimac realizzata tramite il nuovo configuratore può perfino diventare un NFT.

Il nuovo sito, tra le tante cose, permette di cambiare lo sfondo, modificare la luce del sole e le condizioni atmosferiche, modificare il colore dell'auto campionandolo da uno già esistente e molto altro. L'obiettivo della Casa era quello di mostrare in anticipo ai clienti la propria Nevera, ancora prima della sua vera produzione.

Il rapporto tra Nvidia e Rimac

Il configuratore è soltanto la punta dell'iceberg dell'accordo tra Rimac e Nvidia. Le due società collaboreranno sempre più nei prossimi anni per rendere la progettazione digitale delle auto più veloce ed efficiente, attraverso la stessa piattaforma Omniverse Cloud.