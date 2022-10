Lo avevamo anticipato questa estate e in questi giorni ne è arrivata conferma ufficiale dall'editore Luca Dal Monte. Ferrari Rex, il libro sulla storia di Enzo Ferrari, diventerà nei prossimi mesi una serie TV prodotta da Apple, e con produttore esecutivo Paolo Sorrentino.

Si chiamerà "FERRARI" e l'annuncio è arrivato in contemporanea alla presentazione della seconda edizione del libro, presto disponibile in tutte le librerie (la prima risaliva al 2016).

Un'opera importante

La realizzazione della prima edizione del libro ha richiesto a Luca Dal Monte ben otto anni di ricerche sul Drake e cinque di scrittura. Composto da 1.168 pagine, è stato definito dal New York Times come "la biografia definitiva di Enzo Ferrari".

Al suo interno trovano spazio alcuni aneddoti di vita del creatore della Casa di Maranello fino a oggi mai svelati, nonché interviste esclusive e centinaia di ore di microfilm analizzate per capire davvero chi realmente fosse Enzo Ferrari.

Un uomo, raccontato in tutta la sua fragilità, con debolezze, incertezze, sogni, speranze e delusioni, ma con un’incrollabile fede in se stesso che non lo ha mai abbandonato e lo ha sempre spronato ad andare avanti.

Un uomo dal volto più umano di quanto non gli riconosca l’iconografia classica e più vulnerabile di quanto non si pensi. Ma anche un uomo con una tenacia spesso passata inosservata o scambiata per arroganza e di un ottimismo davvero inaspettato.

La serie TV

In TV Ferrari Rex si intitolerà semplicemente "FERRARI", una serie diretta dal regista Stefano Sollima (noto per Gomorra), affiancato per la sceneggiatura da Steven Knight (creatore di Peaky Blinders) e, ovviamente, da Luca dal Monte. La pre-produzione delle prime puntate è già in corso.

Gli episodi saranno sei, tutti incentrati su un periodo cruciale della vita di Enzo Ferrari, quello tra il 1956 e il 1961, profondamente ferito dalla morte del figlio Dino e da quello che lui considerò un tradimento da parte del suo pilota di punta, Juan Manuel Fangio.