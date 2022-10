Finché sono disponibili gli ecoincentivi statali come in ottobre, può risultare interessante l’acquisto di una ibrida plug-in come la Peugeot 3008: con lo sconto iniziale il listino di partenza si allinea alle vetture con motore tradizionale.

Per la Peugeot 3008 Hybrid 225 con cambio e-EAT8 e in allestimento Allure Pack, lo sconto iniziale è di ben 9.000 euro tondi: si scende infatti da 49.080 a 40.080 euro, in caso di finanziamento.

Con un anticipo di 7.152 euro, devono essere pagate 35 rate mensili da 349 euro (TAN 6,99%, TAEG 7,93%), con un rata finale di 27.572,50 euro; in caso di restituzione, non si possono superare i 30.000 km.

Lo sconto iniziale è possibile anche senza l’adesione a questo finanziamento specifico: in questo caso, il prezzo di partenza è di 41.580 euro.

Vantaggi

Sicuramente, i 4.000 euro di ecoincentivi uniti a quanto offerto da Peugeot per questa 3008 ibrida permettono uno sconto iniziale considerevole, ben superiore all’importo di anticipo. Per questo finanziamento è stata scelta una maxi rata finale piuttosto alta, per contenere il più possibile le spese iniziali: una buona soluzione in tempi di incertezze economiche.

Svantaggi

Ovviamente, per lo sconto maggiore è necessaria la rottamazione di un’auto con determinati requisiti fissati dalla legge. L’importo di anticipo, quindi, è interamente da versare. Nell’esempio mancano i costi in caso di eccedenza chilometrica, ed eventuali servizi inclusi nella rata.

In sintesi