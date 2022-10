L'Alfa Romeo Tonale è stata eletta Auto Europa 2023 dalla UIGA, l'Unione Italiana Giornalisti Automotive, che si è espressa insieme ai voti online della Giuria Popolare e degli Opinion Leader che ha interpellato. La cerimonia di premiazione è avvenuta a Torino, al Mauto, il Museo dell'Automobile, alla presenza anche dell'ASI.

La Tonale ha prevalso sulle sue concorrenti sotto diversi aspetti, sia estetici che tecnici. A cominciare dai motori ibridi, fino al suo design ispirato alle sportive del Biscione di un tempo.

Tutte le candidate

Il nuovo SUV prodotto a Pomigliano d'Arco ha sfidato per questo importante premio alcuni tra i crossover premium, e non solo, più moderni e tecnologici del momento, anche 100% elettrici come nel caso della Renault Megane E-Tech Electric.

La battaglia all'ultimo dato ha visto scontrarsi:

Il presidente dell’UIGA, Gaetano Cesarano, ha commentato:

Il premio Auto Europa assegnato ad Alfa Romeo Tonale dimostra l’indissolubile legame passionale degli italiani con l’automobile, che trova il giusto punto di sintesi con l’innovazione, la ricerca stilistica e gli alti standard di sostenibilità e sicurezza che l’industria si impegna a proporre sul mercato. Le auto concorrenti al premio rappresentano il meglio che le Case propongono oggi agli automobilisti nei rispettivi segmenti, declinato in tutte le alimentazioni nel percorso di transizione energetica della mobilità.

Il premio ASI Instant Classic

Contestualmente al premio Auto Europa 2023, l'ASI, tra gli organizzatori dell'evento, ha scelto di premiare la Citroen C5 X come ASI Instant Classic, in relazione soprattutto al suo design, diverso dalla concorrenza e con buone probabilità di diventare un classico molto ricercato tra pochi anni.

Il presidente ASI, Alberto Scuro, ha commentato: