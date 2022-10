Rivoluzione in vista per Caterham. Lo storico produttore di sportive leggere inizia a prendere appunti per una futura auto elettrica che entro la fine del decennio potrebbe affiancare le tradizionali versioni a benzina.

I piani rivelati nel corso di un’intervista di Autocar col ceo Bob Laishley sono ancora allo stato embrionale, ma emergono già i primi dettagli.

Una sportiva “20-15-20”

Secondo Laishley, l’ipotetica Caterham elettrica avrebbe linee “seducenti e moderne”, oltre al tetto. Per quest'ultimo non viene specificato se si tratterà di un hard top o di una versione targa.

La Caterham verrebbe sviluppata su una piattaforma esclusiva e dedicata unicamente al powertrain elettrico con trazione posteriore. Il prezzo di partenza sarebbe sensibilmente più alto di una Seven attuale e l’obiettivo sarebbe di aumentare l’attuale output di 1.000 esemplari all’anno.

Sempre stando al ceo, la due posti a batteria dovrebbe pesare meno di 700 kg e avere principalmente un orientamento alla pista.

Caterham Super Seven 2000

L’idea, infatti, sarebbe di una sportiva “20-15-20”. Cosa significa? In pratica, dopo 20 minuti ad altissima intensità in pista, si dovrebbe ricaricare l’auto per 15 minuti per poi tornare sul circuito per altri 20 minuti a tutta. Per questa ragione, la batteria potrebbe essere piccola e avere un’autonomia complessiva limitata.

Inoltre, per abbassare ulteriormente il peso, Caterham potrebbe studiare un telaio costituito in parte di materiali compositi come alluminio e fibra di carbonio.

Niente ibrido

Questo possibile modello non sarebbe comunque la prima Caterham col tetto in assoluto. Una decina di anni fa, infatti, Renault e Caterham si unirono in una joint venture per sviluppare una nuova sportiva, ma l’accordo non duro a lungo, con la Losanga che uscì dalla collaborazione proseguendo la creazione dell’auto per conto suo. Quel modello ha successivamente preso vita con la nuova Alpine A110.

In ogni caso, dovremo attendere qualche anno prima di vedere un primo prototipo su strada. Come detto, l’elettrica affiancherà le versioni a benzina, mentre la Casa ha già scartato definitivamente l’ipotesi di una pesante e complessa motorizzazione ibrida.