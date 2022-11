Il 9 novembre a Stoccolma Volvo svelerà la EX90, l’erede elettrica della XC90 che segnerà un nuovo capitolo nella storia del brand.

Il SUV a 7 posti rappresenterà il modello portabandiera del brand per estetica e tecnologia e, per ingannare l’attesa, la Casa ha rilasciato un nuovo video teaser.

Dopo aver dato una rapida occhiata agli interni, ora è il momento di vedere che forme avrà l’EX90.

Massima efficienza

Il video teaser spiega la filosofia alla base del design della nuova Volvo. Le forme sono state studiate per essere funzionali dal punto di vista aerodinamico e per aumentare al massimo l’efficienza. Ecco perché, nonostante le dimensioni imponenti, la Volvo avrà un coefficiente aerodinamico Cx di 0,29, tra i più bassi nel mondo dei grandi SUV.

Per arrivare a questo risultato, l’EX90 ha un frontale arrotondato e maniglie a filo della carrozzeria che consentono un flusso d’aria ininterrotto fino alla parte posteriore. Inoltre, nella mascherina anteriore sono presenti delle lamelle attive che migliorano ulteriormente l’efficienza dell’auto, oltre a contribuire al raffreddamento delle batterie installate nel pianale.

Vede (e “sente”) davvero tutto

Una parte importante del video teaser riguarda il sistema LiDAR. Questo “occhio” super tecnologico integrato nel tetto consente alla Volvo di rilevare tutto ciò che c’è di fronte all’auto (anche dei pedoni) in un raggio di 250 metri anche di notte.

Secondo il costruttore, questo sistema sarà sempre più presente nei modelli del futuro e sarà un elemento fondamentale nella strada che porterà a ridurre drasticamente il numero di vittime da incidenti stradali.

Oltre al LiDAR, comunque, la EX90 potrà contare su 16 sensori agli ultrasuoni, otto telecamere e cinque radar per monitorare ciò che accade intorno al veicolo. Inoltre, l’abitacolo sarà equipaggiato con speciali sensori in grado di rilevare la presenza di neonati o animali dimenticati a bordo. In pratica, l’auto potrà rilevare movimenti di pochi millimetri anche di un cane di piccola taglia e inviare un messaggio al proprietario del veicolo.

E l’impressione è che questa sia solo la punta dell’iceberg. Non resta che attendere il 9 novembre per scoprire nel dettaglio tutte le tecnologie della EX90.