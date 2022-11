Mild-hybrid, diesel e dal 17 novembre anche ibrida plug-in. Tra poco più di una settimana l'Alfa Romeo Tonale completerà l'offerta di motorizzazioni con l'inedita versione "alla spina", una prima volta per la Casa del Biscione. Ad annunciarlo ci pensa un breve video teaser pubblicato sul proprio profilo Linkedin da Jean-Philippe Imparato, CEO Alfa Romeo.

Un brevissimo video che dà appuntamento a giovedì prossimo con la rielaborazione del classico Biscione Alfa, la cui testa è sostituita da una spina e il classico simbolo dell'elettricità. Ad accompagnarlo la scritta "A new charge of Sportiness is coming" (una nuova carica di sportività sta arrivando).

La più potente

E in effetti l'Alfa Romeo Tonale plug-in sarà la più potente della gamma con 275 CV espressi dal 1.3 turbo benzina, abbinato all'asse anteriore, e un elettrico montato invece alle ruote posteriori. Ad alimentarlo ci penserà un pacco batterie da 15,5 kWh che, secondo i dati ufficiali, garantisce fino a 80 km di autonomia in modalità 100% elettrica nel ciclo cittadino, 60 invece in quello combinato. Sempre secondo quanto dichiarato dalla Casa lo 0-100 avviene in 6,2".

La domanda ora è: la Tonale PHEV sfoggerà il logo del Quadrifoglio, quello destinato alle Alfa più sportive, o no? La risposta pare essere negativa, come specificato in passato da Imparato stesso, per il quale il focus sul SUV compatto è sull'elettrificazione e non sullo sviluppo di una versione smaccatamente sportiva. Ma se dovessero arrivare richieste a non finire per una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio allora qualcosa potrebbe accadere. Per ora quindi la gamma motori della Tonale rimane quella annunciata al lancio e non sono previste versioni più potenti.

Si parte quindi con la Tonale mild-hybrid da 130 o 160 CV e passando per la Tonale diesel da 130 CV (l'unica unità non elettrificata) si arriva alla plug-in, non solo la più potente ma anche quella che porta la trazione integrale nella gamma del SUV compatto del Biscione.