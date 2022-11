Ieri è stato il giorno della Volvo EX90, SUV 100% elettrico destinato a portare la Casa svedese in una nuova era. Modello atteso al lancio per la fine del 2023, anno in cui debutterà un secondo modello a batterie del quale abbiamo visto una prima - misteriosa - immagine.

Al termine della presentazione della EX90 infatti, al fianco del grosso SUV, ha fatto capolino un altro SUV più piccolo, mostrato di 3/4 posteriore e avvolto dall'ombra. Quanto basta però vederne alcuni tratti salienti.

Continuità nello stile

A dirla tutta, come potete vedere, si possono vedere unicamente le luci della prossima Volvo elettrica, con uno stile molto simile a quelle della EX90: parte superiore a sviluppo verticale e segmento inferiore con disegno a "C".

Family feeling rispettato, con molti meno centimetri a disposizione. La prospettiva infatti può giocare brutti scherzi ma le dimensioni sembrano da SUV di segmento C o D, vale a dire con lunghezza tra i 4,4 e i 4,7 metri. Potrebbe quindi non trattarsi della Volvo EX30 anticipata qualche giorno fa?

Si tratta di un modello che, secondo Auto Express, dovrebbe condividere la piattaforma SEA con la smart #1, prodotta in Cina da Geely, colosso cinese che possiede anche Volvo.

Un gioco di parentele e piattaforme comune nel mondo dell'auto per abbattere i costi, con personalizzazioni a livello estetico e tecnologico. Se infatti davvero il prossimo SUV elettrico di Volvo dovesse davvero utilizzare la meccanica del SUV smart, dovrebbe differenziarsi non solo al livello estetico ma anche software, adottando ad esempio l'infotainment sviluppato con Google e presente sulla EX90.

Dal termico all'elettrico

Detto quindi che non sembrerebbe trattarsi della EX30 potremmo aver visto per la prima volta la Volvo EX60 (sempre che il nome sia questo), ovvero il SUV elettrico medio che - come la EX90 con la XC90 - affiancherà la XC60 a listino proponendosi come variante puramente elettrica, per poi sostituirla del tutto.

Rumors di qualche tempo fa parlavano della nuova generazione in arrivo nel 2025, i piani però potrebbero essere cambiati oppure nel 2023 vedremo solamente un primo assaggio del nuovo SUV elettrico Volvo, pronto a diventare di serie più avanti.