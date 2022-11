L’innovazione in campo automotive è davvero essenziale. Oltre alla transizione all’elettrico, le Case e le aziende specializzate stanno sviluppando nuovi sistemi per migliorare la sicurezza e la vita di tutti i giorni. Da sistemi di assistenza alla guida a infotainment sempre più ricchi, la lista è più che ricca.

E non si tratta di elementi legati unicamente al mondo auto, perché le loro applicazioni a volte derivano da altri "mondi", altre volte ad altri "mondi" potrebbero essere applicati. Piccole o meno piccole rivoluzioni che, come avviene da qualche anno a questa parte, hanno trovato spazio all'interno del Time che nell'ultimo numero ha premiato idee ed eventi in grado di cambiare il mondo. Ecco quelli relativi al mondo dell'auto.

ABB Terra 360, la colonnina ultrarapida

L’infrastruttura di ricarica ad alta velocità non è ancora sviluppata in tanti Paesi europei, ma la società svizzera ABB è convinta che presto questo sarà una preoccupazione del passato.

La Terra 360 è la colonnina di ricarica più veloce al mondo con una potenza di 360 kW. In pratica, può fornire 100 km di autonomia in soli 3 minuti, mentre per un “pieno” servono mediamente solo 15 minuti.

Aeva Aeries II, il LiDAR venuto dal futuro

Secondo alcuni la tecnologia LiDAR è il futuro dei sistemi di assistenza alla guida. In pratica, si tratta di un "occhio" capace di rilevare gli oggetti intorno al veicolo e di dare costanti informazioni al all'elettronica dell’auto.

Da questa base è partito il progetto di Aeva, l’Aeries II. Si tratta di una sorta di "LiDAR 2.0", più veloce e più preciso nel rilevare gli ostacoli. Infatti, questo sistema mappa la posizione degli oggetti in formato tridimensionale con un “campo visivo” di ben 120°.

L’Aeries II si appoggia ad un singolo chip e proprio per la sua semplicità strutturale è molto ricercato dalle Case.

BMW iX Flow, la vernice che cambia colore

Al Ces di Las Vegas dello scorso gennaio ha debuttato una BMW iX davvero unica e…”camaleontica”. Il SUV elettrico è stato verniciato con un rivestimento speciale capace di cambiare colore in base ad una serie di fattori. Anche se la BMW presenta solo sfumature di nero e bianco, il marchio tedesco è al lavoro insieme allo sviluppatore taiwanese “E Ink” per creare tanti altri colori.

Al di là dell’estetica, il cambiamento di tinta ha uno scopo ben preciso. In caso di clima caldo, infatti, una colorazione più chiara ridurrebbe l’assorbimento di calore, con un conseguente minore utilizzo di energia dalla batteria.

Ezee Rickshaw, il battery swapping per l’India

L’India è uno dei Paesi più inquinanti al mondo e appare ancora molto indietro nella strada verso l’elettrificazione. Per questo motivo, l’invenzione di Power Global è molto importante. L’eZee è una batteria agli ioni di litio che può essere montata sui tantissimi tricicli presenti nelle metropoli indiane e che può essere sostituita recandosi in uno dei chioschi dell’azienda.

La Rap Eco Motors, la Casa che produce tricicli come il Rickshaw, ha già ordinato 50.000 kit di conversione che permetterebbero di eliminare 3,7 milioni di tonnellate di CO 2 emesse annualmente.

Ford F-150 Lightning, il pick-up elettrico “per le masse”

Il pick-up più venduto al mondo è diventato elettrico nel 2022. Da quest’anno, infatti, sono iniziate le consegne del Ford F-150 Lightning, uno dei mezzi EV più interessanti del panorama americano, dove i pick-up sono da sempre uno dei segmenti di riferimento.

Secondo il Time, il lancio del Lightning (venduto con un prezzo di partenza di circa 43.000 dollari, incentivi inclusi) permetterebbe una più rapida espansione dei modelli elettrici facilitando la transizione ai veicoli a batteria.

Lucid Air, l’auto elettrica che si ricarica più velocemente

L’ammiraglia americana è un concentrato di innovazioni. Disponibile con potenze da 487 a 1.217 CV, la Lucid può contare su uno scatto 0-100 km/h di appena 2 secondi nella velocissima Sapphire e su 34” complessivi di schermi all’interno dell’abitacolo. Ciò che probabilmente ha spinto il Time a nominarla tra le invenzioni più importanti dell’anno, comunque, è l’architettura da 924 Volt.

La Air è tra le elettriche più efficienti del mercato, con un’autonomia massima di 837 km nel ciclo EPA. Inoltre, la batteria da 118 kWh può essere ricaricata fino a 300 kW: finora, nessuna EV era riuscita ad arrivare a questa quota.

Qualcomm Snapdragon, la piattaforma “iper-digitalizzata”

L’architettura digitale sviluppata da Qualcomm sarà alla base numerose auto a guida autonoma dei prossimi anni. Il Digital Chassis integra in un’unica piattaforma gli ADAS, i sistemi d’intrattenimento, la cybersecurity e tutta la tecnologia di bordo e si adatterà a vari segmenti, dalle supercar della Ferrari fino alle Renault elettriche.

Nextbase IQ, la dashcam tuttofare

Presentata al Ces di Las Vegas, la Nextbase IQ è molto più di una dashcam (la telecamera che può essere installata su parabrezza e sul lunotto del veicolo per registrare gli incidenti). Oltre alle funzioni comuni di una telecamera (in 4K), la IQ è in grado di registrare tantissimi altri dati, come la distanza e la velocità a cui marciano gli altri veicoli presenti davanti e dietro alla vettura.

Inoltre, funziona come un vero e proprio sistema di assistenza alla guida, con tanto di avviso acustico quando si parcheggia e in caso di frenata d’emergenza. La Nextbase può chiamare automaticamente i soccorsi in caso d’incidente inviando la posizione ai servizi d’emergenza e può essere controllata a distanza…anche a voce.

Ad esempio, se viene rilevata un’intrusione, il proprietario può parlare attraverso la telecamera e dissuadere i ladri. Infine, tutti i video registrati vengono caricati automaticamente sul cloud, senza la necessità di schede SD particolari.

Sono Motors Sion, l’auto solare

Progettata in Scandinavia, la Sono Sion è l’auto elettrica che (potenzialmente) non ha bisogno di essere ricaricata. Il suo segreto? 456 pannelli solari che possono garantire da 112 a 245 km a settimana. Quando l’energia solare non è sufficiente, comunque, il pacco batterie da 54 kWh può essere ricaricato anche in corrente continua fino a 75 kW, per un’autonomia complessiva di 305 km per ogni “pieno”.

I 19.000 esemplari previsti sono già stati tutti prenotati per circa 29.900 euro in Germania. Non ci sono notizie ufficiali riguardo un suo arrivo in Italia.