La formula del noleggio a lungo termine è ormai proposta da tutte le Case automobilistiche: per Stellantis una delle firme per questo tipo di offerta è Free2Move Lease, le cui proposte di novembre riguardano anche la Citroen C3 Aircross.

Per una C3 Aircross con motore a benzina PureTech 110 CV e in allestimento Feel, il noleggio prevede un primo canone di 4.730 euro e 35 canoni mensili da 330 euro, IVA compresa trattandosi di un’offerta per privati.

Nel canone sono inclusi numerosi servizi, che vanno dalla manutenzione ordinaria e straordinaria con assistenza stradale e vettura sostitutiva, alle polizze assicurative RCA e incendio e furto, con gestione dei sinistri; è anche compreso il pagamento della tassa di proprietà.

Gli importi sono calcolati sulla provincia di Milano, e il limite di percorrenza è di 45.000 km.

Vantaggi

Probabilmente, il noleggio a lungo o a breve termine saranno la formula preferita nel prossimo futuro: Citroen gioca d’anticipo e propone per la C3 Aircross un canone mensile di 330 euro che comprende veramente tutto.

La Casa chiama questa formula “senza pensieri”, e in effetti non ci si deve preoccupare neppure del pagamento di assicurazione o bollo.

Svantaggi

C’è un primo canone da pagare, di solito compensabile con una permuta, e manca un valore di riscatto, almeno nell’offerta di esempio della comunicazione ufficiale. Potrebbero esserci limitazioni specifiche per alcune zone: occorre chiedere alle Concessionarie.

In sintesi