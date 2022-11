A novembre, ci sono offerte su tutta la gamma Alfa Romeo: non può quindi mancare la Tonale, ormai modello di punta nella vendite della Casa del Biscione.

L’Alfa Romeo Tonale 1.5 Hybrid Veloce da 160 CV, dal prezzo iniziale di 45.300 euro, viene a costare 43.971 euro senza necessità di permuta o rottamazione.

Con un anticipo di 10.340 euro, le rate sono pari a 399 euro per 36 mesi (TAN 6,95%, TAEG 8,16%), mentre la rata finale ammonta a 27.013,12 euro, per un massimo di 45.000 km e 0,05 euro per ogni chilometro percorso in più, da pagare in caso di restituzione.

L’importo in realtà comprende alcuni vantaggi, come il servizio Identicode o la Polizza Pneumatici Plus, ma soprattutto include una garanzia complessiva di tre anni o 120.000 km totali.

Volendo, c’è un’offerta simile anche sulla versione diesel da 130 CV: questo caso l’anticipo è più alto, essendo pari a 10.560 euro, ma sono più basse sia la rata mensile di 329 euro, sia quella residua di 24.386 euro.

Vantaggi

Non è necessaria la presenza degli ecoincentivi per ottenere sconto iniziale, piccole rate e servizi inclusi: Alfa Romeo propone infatti, con il supporto delle Concessionarie, questi vantaggi nel finanziamento della Tonale, senza obbligo di un usato da rottamare. Positiva la garanzia estesa fino a tre anni.

Svantaggi

Per mantenere la rata bassa, 399 euro comprendenti le spese di incasso, risulta un po’ alto l’anticipo di olre 10.300 euro: meglio avere un usato di un certo valore da dare in permuta.

In sintesi